Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча 17-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:1).

О матче с «Эвертоном»

Это был сложный матч после игры с «Хоффенхаймом» в среду. Мы хорошо ответили после поражения на «Стэмфорд Бридж» [от «Челси» (0:2) в прошлом туре – прим. «Бомбардира»]. Порой нужно время, чтобы вернутся в ритм. Мы первыми забили, но начало игры было сложным. Мы хорошо начали второй тайм, но наш лучший момент был, когда мы пропустили мяч.

Об интервью Жезуса на английском

Я настаиваю на том, чтобы игроки учили английский.

Сегодня он боролся и показал характер. Он молодой игрок и должен многое улучшать в игре. Гол важен для его уверенности в себе, я рад за него.

О возвращении Де Брюйне после травмы

Важно, чтобы он играл. Он сыграет с «Лестером» в Кубке.