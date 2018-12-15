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    • Гвардиола – об интервью Жезуса на английском: «Я настаиваю на том, чтобы игроки учили язык»

    Гвардиола – об интервью Жезуса на английском: «Я настаиваю на том, чтобы игроки учили язык»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча 17-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:1).

    О матче с «Эвертоном»

    Это был сложный матч после игры с «Хоффенхаймом» в среду. Мы хорошо ответили после поражения на «Стэмфорд Бридж» [от «Челси» (0:2) в прошлом туре – прим. «Бомбардира»]. Порой нужно время, чтобы вернутся в ритм. Мы первыми забили, но начало игры было сложным. Мы хорошо начали второй тайм, но наш лучший момент был, когда мы пропустили мяч.

    Об интервью Жезуса на английском

    Я настаиваю на том, чтобы игроки учили английский.

    Сегодня он боролся и показал характер. Он молодой игрок и должен многое улучшать в игре. Гол важен для его уверенности в себе, я рад за него.

    О возвращении Де Брюйне после травмы

    Важно, чтобы он играл. Он сыграет с «Лестером» в Кубке.

    Источник: BBC

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    15.12.2018 21:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 декабря 2018, 22:21

      В этом плане Пеп молодец. Это важно парням для общения на футбольном поле и по жизни.

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