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    • Гаджиев: «В футболе было столько денег, что мы могли всю страну застроить крытыми стадионами. Но стадион с крышей – только в Петербурге»

    Гаджиев: «В футболе было столько денег, что мы могли всю страну застроить крытыми стадионами. Но стадион с крышей – только в Петербурге»

    Экс-главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением об уровне и организации российского футбола.

    — Уровень РПЛ падает?

    — Это правильное мнение, я тоже так считаю. Вместо игроков международного уровня, которые играли у вас в Питере — начиная от Данни, заканчивая игроками сборных Бельгии и Бразилии, — приезжают или слишком молодые, или те, кто на сходе.

    Но нет худа без добра — появляются молодые российские футболисты, открываются академии. Но это одна из причин. Нам нужно проводить соревнование лучше.

    — Что вы имеете в виду?

    — Начиная от судейства — его уровень не падает, но еще недостаточно вырос, — заканчивая организацией. Не нужно проводить турнир в таких погодных условиях.

    — Что делать? «Осень-весна» или «весна-осень», все равно нужно играть в конце ноября — начале декабря.

    — Да. Но давайте вернемся в 80-е годы. Тогда построили крытые стадионы в Питере и Москве. Зачем строили большое количество манежей? В те годы считали, что рамки сезона нужно расширять и для этого нужны условия.

    Уже тогда говорили, что нужно перейти на европейский календарь. Говорили, что если мы перейдем на систему «осень-весна», то соответствующие стадионы построят быстрее.

    И что в итоге получилось? Стадион с крышей — только в Петербурге. И то его построили не из-за календаря, а из-за чемпионата мира. А могли начать раньше.

    В нашем футболе было столько денег, что мы могли всю страну застроить крытыми стадионами. Мы только принимаем программы. Ни одна не рабочая! Конечно, уровень чемпионата падает

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.12.2018 15:16
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 16 декабря 2018, 18:14

      А рекламу помните? Кто пойдет за клинским? Покуда в стране будет править бабло,ничего хорошего не будет. Мне 75, в юности в комнатке 2 на 2 м одновременно мы занимались боксом,штангой,настольным теннисом.

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 декабря 2018, 04:03

      Во мы дожили... Почитал комментарии - все (!) убеждены, что у нас ни одно дело без распилов и воровства не обходится. Стыдно и угрюмо...

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС > serppion 16 декабря 2018, 20:20

      Распилы и воровство легче признать, чем отсутствие ума.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 декабря 2018, 19:43

      Раньше о чести , совести и престиже страны понятия были ! А сейчас ? -- деньги мне , снова мне и опять мне ... -- куда мы катимся !?

      6
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      Рейтинг: +18675

      ilichkadr > Zenmaster 15 декабря 2018, 21:10

      Всё туда же и катимся, сомнений никаких в этом нети в ближайшее время не предвидится!

      1
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 19:38

      Конечно строительство крытых стадионов обходится дороже. На содержание этих стадионов пришлось бы много платить. Не все регионы способны на такие расходы. Но если в Москве был бы такой стадион ,наверное им это было бы по силам.

      5
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > zigbert 15 декабря 2018, 21:15

      Насчет регионов - согласен...А Москве крытые и не нужны сильно, там не часто бывают сильные температурные перепады...вот на Урале и в Сибири - там да, но, как ты и сказал, там денег нет

      1
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      Рейтинг: +35

      kbbros > ProstoPolzovatel 16 декабря 2018, 17:22

      в спорткомплексе олимпийский в москве прекрасно можно играть.нужна лишь воля принимающих решения

      0
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      Рейтинг: +2756

      a_who 15 декабря 2018, 18:29

      А ничего ,что у нас весь спорт заточен под питерских да армейских ???!!!

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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 15 декабря 2018, 17:06

      кстати зачем в стране столько футбольных регионов есть погодные условия создавайте футбольный клуб нет значит в хоккей играйте минифутбол баскетбол волейбол развивайте лыжный спорт биатлон мы не Испания ни Италия у нас в одном регионе плюс 20 в другом минус 30 так надо думать где и какой вид спорта развивать но там на верху никто не думает как и где и что надо делать все дерутся за свои портфели и должности и поскорей пока есть возможность набить карманы

      3
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      Рейтинг: +35

      kbbros > Garrincha58 16 декабря 2018, 17:19

      правильно,футбол для юга.развивать футбол в краснодарском крае,ставрополье и северном кавказе.это же очевидно.и будут ходить как на краснодар от 15-20 тысяч

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 15 декабря 2018, 17:05

      Нет крытых стадионов? Зато на Лазурном берегу есть виллы с полями для гольфа,где отдыхают от трудов праведных чинуши всех мастей и рангов, в том числе и кураторы строительства стадиона в Питере.

      6
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      Рейтинг: +3795

      serppion > владимир миронов 16 декабря 2018, 03:59

      Мне питерцы в принципе симпатичны. Но, после строительства стадиона отношусь к ним с предубеждением. Как и содержанию на "народные" деньги зажравшегося Зенита.

      0
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 15 декабря 2018, 17:00

      какой смысл строить в Перми крытый стадион если за Амкар топили две три тыс болельщиков

      0
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Garrincha58 15 декабря 2018, 17:16

      А ты не думаешь что если на стадионе будет тепло 2-3 тысячи превратятся в 15-20?

      3
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > Garrincha58 16 декабря 2018, 09:54

      В Краснодаре было примерно так же. А когда Галицкий построил красавец-стадион,то на матчах аншлаг,15-20 тысяч это второстепенный матч. Понимаю, что нам повезло,что есть Галицкий. А что сделать,чтобы и в других регионах России появились такие люди-это знает лишь господь бог.

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      Рейтинг: +35

      kbbros > владимир миронов 16 декабря 2018, 17:13

      построить один стадион и посмотреть его заполняемость.если всё нормально - дальше строить

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 декабря 2018, 16:58

      Крытые стадионы не панацея. Ну настроили бы крытых стадионов в Калининграде, Волгограде, Новосибирске, Красноярске, Саранске и т.д., а кто бы там играл, кто бы содержал эти спортивные сооружения не в одну сотню миллионов в год ?... Где теперь "Кубань" Амкар", "Тосно" ? Стадион "Сатурн" есть, а команда где играет ? "Анжи", "Томь", "Балтика", "Ротор" на грани банкротства, "Ростов" туда толкают. Вот и будут на этих спортивных аренах ярмарки, рынки опять и попса выступать...

      7
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      Рейтинг: +29416

      JTherry > Рубик Докоян 15 декабря 2018, 21:57

      в Волгограде, Саранске и Калининграде скоро некому будет играть на новеньких стадионах, а столько сил при строительстве и таланта при проектировании было затрачено...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > JTherry 15 декабря 2018, 22:10

      Ну так и я об этом же. Средства могут найти и выделить, кто-то их по пилит ( у нас без этого не обходится ), а потом ни команды, ни средств на дорогостоящее содержание стадионов. У нас и сейчас есть пример в Питере СКК им. Ленина ( теперь Петербургский ), один из крупнейших объектов в Европе подобного типа. Но там давно уже нет спортивной составляющей. Концерты, выставки, ярмарки и т.д. и за счёт этого выживают и существуют. Вот сейчас хоккейный СКА положил глаз на него и хотят реконструировать под себя и застроить прилегающую территорию элитным жильём. Живу недалеко и в курсе этой эпопеи.

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      Рейтинг: +29416

      JTherry > Рубик Докоян 15 декабря 2018, 22:49

      в Питере есть команда, ради которой и стадион построили и за которую пол-города болеет, команда не бедствует и стадион заполняется... а вот, что будет в Волгограде, Саранске и Калининграде, где "мечты не сбываются", команды играют в ФНЛ и болельщики не заполняют стадион? концерты, выставки, ярмарки? хорошо, если менеджеры этих стадионов такие расторопные и им удастся не допускать простоев стадионов и не доведут их до запустения и медленного разрушения...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > JTherry 15 декабря 2018, 22:54

      Как раз пример тебе привёл, что даже в Питере такой спортивный комплекс, а там проводились соревнования и по футболу, боксу, теннису, спортивной гимнастике, рукопашке и т.д. теперь пустует и не задействован уже много лет, а что говорить за периферию где и с командами проблема, с работой и материальным положением проживающих там.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 15 декабря 2018, 16:56

      Стране нужны стадионы с крышей, а она имеет ворюг с "госкрышей".
      В Питере сколько лет строили стадион, столько и воровали. Об этом все знают, но кого посадили? У нас, чтобы построить один стадион, нужны финансы на постройку двух-трех стадионов, да и то сдадут с недоделками еще на десятки миллионов. Вот потому и не строят дорогостоящих крытых стадионов. И если бы не Чемпионат мира, у нас и этих стадионов, что к нему построили, не было бы.

      4
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 > Т34 15 декабря 2018, 17:08

      а толку что стадионы скоро заглохнут команд там нет в Саранске Волгограде Калининграде да и Сочи искусственно создали команду на которую там всем наплевать

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