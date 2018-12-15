Гаджиев: «В футболе было столько денег, что мы могли всю страну застроить крытыми стадионами. Но стадион с крышей – только в Петербурге»

Экс-главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением об уровне и организации российского футбола.

— Уровень РПЛ падает?

— Это правильное мнение, я тоже так считаю. Вместо игроков международного уровня, которые играли у вас в Питере — начиная от Данни, заканчивая игроками сборных Бельгии и Бразилии, — приезжают или слишком молодые, или те, кто на сходе.

Но нет худа без добра — появляются молодые российские футболисты, открываются академии. Но это одна из причин. Нам нужно проводить соревнование лучше.

— Что вы имеете в виду?

— Начиная от судейства — его уровень не падает, но еще недостаточно вырос, — заканчивая организацией. Не нужно проводить турнир в таких погодных условиях.

— Что делать? «Осень-весна» или «весна-осень», все равно нужно играть в конце ноября — начале декабря.

— Да. Но давайте вернемся в 80-е годы. Тогда построили крытые стадионы в Питере и Москве. Зачем строили большое количество манежей? В те годы считали, что рамки сезона нужно расширять и для этого нужны условия.

Уже тогда говорили, что нужно перейти на европейский календарь. Говорили, что если мы перейдем на систему «осень-весна», то соответствующие стадионы построят быстрее.

И что в итоге получилось? Стадион с крышей — только в Петербурге. И то его построили не из-за календаря, а из-за чемпионата мира. А могли начать раньше.

В нашем футболе было столько денег, что мы могли всю страну застроить крытыми стадионами. Мы только принимаем программы. Ни одна не рабочая! Конечно, уровень чемпионата падает