Гаджиев: «В футболе было столько денег, что мы могли всю страну застроить крытыми стадионами. Но стадион с крышей – только в Петербурге»

А рекламу помните? Кто пойдет за клинским? Покуда в стране будет править бабло,ничего хорошего не будет. Мне 75, в юности в комнатке 2 на 2 м одновременно мы занимались боксом,штангой,настольным теннисом.
Экс-главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением об уровне и организации российского футбола.
— Уровень РПЛ падает?
— Это правильное мнение, я тоже так считаю. Вместо игроков международного уровня, которые играли у вас в Питере — начиная от Данни, заканчивая игроками сборных Бельгии и Бразилии, — приезжают или слишком молодые, или те, кто на сходе.
Но нет худа без добра — появляются молодые российские футболисты, открываются академии. Но это одна из причин. Нам нужно проводить соревнование лучше.
— Что вы имеете в виду?
— Начиная от судейства — его уровень не падает, но еще недостаточно вырос, — заканчивая организацией. Не нужно проводить турнир в таких погодных условиях.
— Что делать? «Осень-весна» или «весна-осень», все равно нужно играть в конце ноября — начале декабря.
— Да. Но давайте вернемся в 80-е годы. Тогда построили крытые стадионы в Питере и Москве. Зачем строили большое количество манежей? В те годы считали, что рамки сезона нужно расширять и для этого нужны условия.
Уже тогда говорили, что нужно перейти на европейский календарь. Говорили, что если мы перейдем на систему «осень-весна», то соответствующие стадионы построят быстрее.
И что в итоге получилось? Стадион с крышей — только в Петербурге. И то его построили не из-за календаря, а из-за чемпионата мира. А могли начать раньше.
В нашем футболе было столько денег, что мы могли всю страну застроить крытыми стадионами. Мы только принимаем программы. Ни одна не рабочая! Конечно, уровень чемпионата падает