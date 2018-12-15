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    Марсело: «Никогда не хотел уйти из «Реала»

    Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ювентус».

    «Я никогда не думал об уходе и не рассматривал других вариантов.

    Я всегда делал все, чтобы оставаться в «Реале». Игровое время никогда меня особо не заботило. Если бы я выходил только на 15 минут, то делал за это время свой максимум, чтобы убедить тренера давать мне больше времени», – цитирует бразильца Marca со ссылкой на Club del Deportista.

    После 15-ти туров чемпионата Испании «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице. В 20:30 по московскому времени команда Сантьяго Солари примет «Райо Вальекано» в рамках 16-го игрового дня.

    Источник: Marca

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    15.12.2018 14:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 15 декабря 2018, 15:05

      А придется, некоторые игроки покидает клуб по разным причинам,кто то из за деньги,кто то ля -тополя, есть возможность где то играть надо переходить,а не ждать пока всё не закончится позором

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