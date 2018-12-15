Марсело: «Никогда не хотел уйти из «Реала»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ювентус».

«Я никогда не думал об уходе и не рассматривал других вариантов.

Я всегда делал все, чтобы оставаться в «Реале». Игровое время никогда меня особо не заботило. Если бы я выходил только на 15 минут, то делал за это время свой максимум, чтобы убедить тренера давать мне больше времени», – цитирует бразильца Marca со ссылкой на Club del Deportista.

После 15-ти туров чемпионата Испании «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице. В 20:30 по московскому времени команда Сантьяго Солари примет «Райо Вальекано» в рамках 16-го игрового дня.