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    • Гаджиев: «Учитывая амбиции «Газпрома» и «Зенита», состав должен быть сильнее»

    Гаджиев: «Учитывая амбиции «Газпрома» и «Зенита», состав должен быть сильнее»

    Экс-главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев оценил ситуацию в «Зените». Команда Сергея Семака проиграла три матча подряд впервые за 12 лет.

    При этом петербургский клуб оформил выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе и завершил первый круг РПЛ в статусе лидера турнирной таблицы.

    — Мотивация — важнейший фактор для достижения результата. Но помимо этого нужно соблюдать игровую дисциплину и требования игры.

    — Почему ее не соблюдают?

    — Наверное, потому что не спрашивают на тренировках.

    — Все кончено? Или этих футболистов можно научить игровой дисциплине?

    — Конечно, можно. И конечно, нужно. Ведь такие ляпы нельзя делать.

    Знать профессиональные требования и соблюдать их — это, как говорят, две большие разницы. Настоящие профессионалы знают и делают, псевдопрофессионалы — знают, но не делают.

    У «Зенита» в начале сезона была очень высокая надежность. Это отличало от других команд. И я не знаю, куда она подевалась. Они растеряли многое.

    — Конкуренты «Зенита» по чемпионату, за исключением «Краснодара», вылетели из еврокубков. Это может стать для Сергея Семака дополнительным доводом в разговоре с руководством о трансферах «на вход»? У ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» — меньше игр.

    — Конечно, это дополнительная нагрузка. Неслучайно «Уфа» идет внизу таблицы. Конечно, Сергей может так ставить вопрос – и не только по этой причине.

    Состав самого крепкого в финансовом плане клуба России должен быть сильнее. Есть хорошие, талантливые футболисты, но требуется усиление.

    Учитывая амбиции «Газпрома» и «Зенита», состав должен быть другой. Сильнее. В каждую линию, – сказал Гаджиев.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.12.2018 13:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 15 декабря 2018, 19:22

      Надо пол команды разогнать. и усилится точечно.

      4
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 19:07

      Когда Зенит лидировал с хорошим отрывом ,почему то никто не говорил об отсутствии хороших игроков. А вот отсутствие таких игроков как Нобоа ,Жирков ,Кокорин, сейчас ощущается. После ЧМ сдал и Дзюба. Не всегда уверенно стал действовать Лунев.

      3
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 15 декабря 2018, 16:47

      Другими словами Гаджи Гаджиев сказал , что Семак слабо проводит тренировочный процесс ! ,. Вообще трансферная политика Зенита моментами очень правильная ( покупка молодых перспективных аргентинцев ) и в тоже время покупка старичков Жиркова Маркизио Ивановича . чуть раньше старого Тимощука Семака-не оправданна ! Или игроки типа Эрнани Терентьева Мака ,Набиулин Оздоев-это НОНСЕНС ! ..Всё из за того что за трансферную политику отвечают несколько человек, кто то добросовестно -а кто то за откаты !

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 15 декабря 2018, 16:17

      Гаджиев считает амбиции Газпрома применительно к Зениту, как само собой разумеющее. Я их не вижу, начиная с того момента, когда АВБ хотел уйти после чемпионского сезона, а его заставили(!) доработать свой контракт. Когда руководство было настолько равнодушно и не желало разбираться с немотивированным тренером, что обсуждать более тонкие игроцкие проблемы, которые были пущены на самотёк. С того момента Зенит начал увязать в смуте и терять класс. В итоге на сегодня в команде от силы только 5-6 игроков с учётом Нобоа и Кокорина, которые по уровню соответствуют задаче борьбы за первенство. Т.е. даже в теории не набрать полностью боеспособный состав. Несколько спасает Зенит падение общего уровня нашего российского ногомяча, но про амбиции заявлять не приходится.

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 декабря 2018, 15:48

      На "выход": ЭрнАнаниста , Нетонесё , Кранветер , Мебель , Болотный и ещё пару лавочников ( 7 стопроцентных пассажиров ) -- купить 2-3 высококлассных , вернуть Ригони(на правый фланг) Джорджевича(на левый), остальные свои молодые Скроботов и ещё парочку !!! Ничего сложного -- было бы желание !

      2
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > Zenmaster 15 декабря 2018, 16:22

      Балласт ещё нужно продать, чтобы получить средства на новые покупки. Сразу всех пристроить не простая задачка. Короче ещё намучаемся с этими пассажирами.

      5
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 декабря 2018, 14:48

      Завышенные з/п и инкубаторные условия! накуй им работать? какие они профессионалы? если только по питью и балабольству. Больно смотреть что происходит с командой! Второй год сподряд какая-та хрень...

      2
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 декабря 2018, 14:45

      газпром сдулся деньги кончались

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Igor Belousov 15 декабря 2018, 14:50

      не верь этим слухам. всё это враньё!

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      Рейтинг: +799

      амани 15 декабря 2018, 14:22

      Зенит не плохо укомплектован, играть не хотят, большие бабки портят у нас игроков....

      5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > амани 15 декабря 2018, 15:46

      Нет,они считают,что для победы в нашем труднейшем чемпионате им ещё срочно нужно усиление.По паре рыл в каждую линию,а лучше-игровую позицию.Штук тридцать хватит...

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 декабря 2018, 14:02


      Бердыев умеет выжать из игроков даже то,о чём они не подозревали,Карпин сумел осколки бердыевщины сделать конкурентоспособной командой,Гончар за считанные недели из новичков слепил команду,произведшую фурор как у нас,так и в Европе.Это говорю,поскольку ко всем трём отношусь весьма прохладно,но стараюсь быть объективным.Что сделало руководство "Зенита" (и постоянно меняющиеся тренеры) в этом направлении??? Ни-че-го! Каждый год начинается с оценки как "лучшего состава",а "получается как всегда".Это-ДАРМОВЫЕ ДЕНЬГИ Миллера,полученные из газовой трубы.
      Все идеи :КУпить,купить и переманить.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > TOMSON 15 декабря 2018, 15:44

      1.Рубин дрюкнул беззастенчиво гегемона(хотя я об общем умении Бердыева).
      2.ЦСКА дважды обыграл "никакой"(по версии"доброжелателей") "Реал",пребывающий в статусе обладателя Кубка ЛЧ УЕФА.И дрюкнул гегемона,заняв текущее третье место с составом,которому в начале сезона прочили вылет из РПЛ.
      3."Зенит"гребёт всё и везде,не считаясь с разумом и средствами уже десять лет,при этом у него КПД,как у паровоза братьев Черепановых(кстати,всём трём мною названным тренерам он...в этом сезоне),занимая в последние годы "почётные" места в РПЛ,а в ЛЕ вышел из группы с постыдными матчами в Минске и Чехии,мутно выиграв у "Д" дома и едва проползя остальных.Вот и всё.
      И вы уже задолбали всех своим провинциализмом,
      в борьбе "двух столиц".Понаехали там,блин!!!
      Вот уж ,воистину "Великий город с областной судьбой..." и психологией.


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      Рейтинг: +800

      Театрал > TOMSON 15 декабря 2018, 18:09

      Во многом соглашусь, кроме последнего утверждения. Проблема Зенита в тренере, не готов Семак пока тянуть на этом месте в этом клубе. Грабли Спартака с Аленичевым на которые наступил Зенит

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      Рейтинг: +35

      kbbros > TOMSON 16 декабря 2018, 17:45

      ну и ну!рубин не показывает!по игре никому не уступает.много ничьих - но это дело поправимое.бердыев разгребает авгиевые конюшни,доставшиеся от предшественника.даже пострадал от фейр-плея.просто всё быстро не сделаешь,насколько там было запущено.бердыев всегда никакущих игроков доводил до ума.и сравните состав зенита и рубина.все лучшие из рубина переходили в зенит и там потихоньку доведённое до ума бердыевым теряли.примеры:домингес,данни,бухаров,рязанцев,нобоа.хорошо хоть нобоа семак ставит в состав

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