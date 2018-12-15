Гаджиев: «Учитывая амбиции «Газпрома» и «Зенита», состав должен быть сильнее»

Надо пол команды разогнать. и усилится точечно.
Экс-главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев оценил ситуацию в «Зените». Команда Сергея Семака проиграла три матча подряд впервые за 12 лет.
При этом петербургский клуб оформил выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе и завершил первый круг РПЛ в статусе лидера турнирной таблицы.
— Мотивация — важнейший фактор для достижения результата. Но помимо этого нужно соблюдать игровую дисциплину и требования игры.
— Почему ее не соблюдают?
— Наверное, потому что не спрашивают на тренировках.
— Все кончено? Или этих футболистов можно научить игровой дисциплине?
— Конечно, можно. И конечно, нужно. Ведь такие ляпы нельзя делать.
Знать профессиональные требования и соблюдать их — это, как говорят, две большие разницы. Настоящие профессионалы знают и делают, псевдопрофессионалы — знают, но не делают.
У «Зенита» в начале сезона была очень высокая надежность. Это отличало от других команд. И я не знаю, куда она подевалась. Они растеряли многое.
— Конкуренты «Зенита» по чемпионату, за исключением «Краснодара», вылетели из еврокубков. Это может стать для Сергея Семака дополнительным доводом в разговоре с руководством о трансферах «на вход»? У ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» — меньше игр.
— Конечно, это дополнительная нагрузка. Неслучайно «Уфа» идет внизу таблицы. Конечно, Сергей может так ставить вопрос – и не только по этой причине.
Состав самого крепкого в финансовом плане клуба России должен быть сильнее. Есть хорошие, талантливые футболисты, но требуется усиление.
Учитывая амбиции «Газпрома» и «Зенита», состав должен быть другой. Сильнее. В каждую линию, – сказал Гаджиев.