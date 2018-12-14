«Ривер Плейт» готов сделать Фалькао самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Аргентины

Шурика прихватите, а то пропадёт парень за не понюх табаку в этом болоте
«Ривер Плейт» заинтересован в услугах нападающего «Монако» Радамеля Фалькао, сообщает Don Balon.
Клуб из Буэнос-Айреса готов сделать 32-летнего футболиста самым высокооплачиваемым в чемпионате Аргентины. Главный тренер «Ривера» Марсело Гальярдо уже обсудил возможность перехода с колумбийцем.
Ранее сообщалось, что Фалькао может перейти в «Реал» или «Атлетико».
В текущем сезоне форвард провел за монегасков 19 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с «Монако» истекает летом 2020 года.