«Ривер Плейт» готов сделать Фалькао самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Аргентины

«Ривер Плейт» заинтересован в услугах нападающего «Монако» Радамеля Фалькао, сообщает Don Balon.

Клуб из Буэнос-Айреса готов сделать 32-летнего футболиста самым высокооплачиваемым в чемпионате Аргентины. Главный тренер «Ривера» Марсело Гальярдо уже обсудил возможность перехода с колумбийцем.

Ранее сообщалось, что Фалькао может перейти в «Реал» или «Атлетико».

В текущем сезоне форвард провел за монегасков 19 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с «Монако» истекает летом 2020 года.