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    • «Ривер Плейт» готов сделать Фалькао самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Аргентины

    «Ривер Плейт» готов сделать Фалькао самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Аргентины

    «Ривер Плейт» заинтересован в услугах нападающего «Монако» Радамеля Фалькао, сообщает Don Balon.

    Клуб из Буэнос-Айреса готов сделать 32-летнего футболиста самым высокооплачиваемым в чемпионате Аргентины. Главный тренер «Ривера» Марсело Гальярдо уже обсудил возможность перехода с колумбийцем.

    Ранее сообщалось, что Фалькао может перейти в «Реал» или «Атлетико».

    В текущем сезоне форвард провел за монегасков 19 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с «Монако» истекает летом 2020 года.

    Источник: Don Balon

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    14.12.2018 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 14 декабря 2018, 19:08

      Шурика прихватите, а то пропадёт парень за не понюх табаку в этом болоте

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