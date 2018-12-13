Ханни: «Кононов мне доверяет. Мне нравятся его новая тактика и стратегия»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о работе с новым тренером красно-белых Олегом Кононовым.

«Это правда, что сейчас вы чаще можете видеть счастье на моем лице. Если ты играешь и побеждаешь, то счастлив. Если наоборот – грустен.

Все футболисты одинаковые. Сейчас я вижу, что Кононов мне доверяет, что мы пытаемся играть в атакующий футбол, забиваем больше мячей, получаем удовольствие от работы на тренировках, побеждаем в чемпионате России.

Не согласен с тем, что переход на атакующий футбол пока выглядит только как красивые слова. Мы действительно играем от атаки и отрабатываем именно комбинационный футбол. Тренировочный процесс вообще полностью изменился, и сейчас нужно просто выполнять задания и верить, что все это принесет пользу.

Лично мне новая тактика и стратегия Кононова очень нравятся, потому что объективно я являюсь игроком атакующего склада», – сказал алжирец.

В 20:55 по московскому времени «Спартак» встретится с «Вильярреалом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.