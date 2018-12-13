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    • Ханни: «Кононов мне доверяет. Мне нравятся его новая тактика и стратегия»

    Ханни: «Кононов мне доверяет. Мне нравятся его новая тактика и стратегия»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о работе с новым тренером красно-белых Олегом Кононовым.

    «Это правда, что сейчас вы чаще можете видеть счастье на моем лице. Если ты играешь и побеждаешь, то счастлив. Если наоборот – грустен.

    Все футболисты одинаковые. Сейчас я вижу, что Кононов мне доверяет, что мы пытаемся играть в атакующий футбол, забиваем больше мячей, получаем удовольствие от работы на тренировках, побеждаем в чемпионате России.

    Не согласен с тем, что переход на атакующий футбол пока выглядит только как красивые слова. Мы действительно играем от атаки и отрабатываем именно комбинационный футбол. Тренировочный процесс вообще полностью изменился, и сейчас нужно просто выполнять задания и верить, что все это принесет пользу.

    Лично мне новая тактика и стратегия Кононова очень нравятся, потому что объективно я являюсь игроком атакующего склада», – сказал алжирец.

    В 20:55 по московскому времени «Спартак» встретится с «Вильярреалом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2018 20:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 11:50

      Нам тоже вчера всё понравилось.

      0
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 14 декабря 2018, 08:35

      Попализ 80го уровня

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 22:02

      Зря доверяет. С Вильяреалом ты ноль без палочки.

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 21:48

      Атакующий стиль подразумевается результативной игрой. Если нравится новая тактика ,играй ,создавай голевые моменты и забивай мячи.

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