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    Роббен может вернуться в ПСВ

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру на родине.

    Голландец связался с ПСВ и обсудил с клубом возможность перехода будущим летом.

    Как ранее стало известно, 35-летний футболист покинет мюнхенцев летом 2019 года по истечении срока контракта.

    Роббен выступал за ПСВ с 2002 по 2004 год, став чемпионом Голландии и завоевав Суперкубок страны.

    Источник: ED

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    13.12.2018 18:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2789

      BlackMurder 16 декабря 2018, 07:49

      Спасибо лысый!!!Правильное решение с Рибери покинуть клуб,ну ,а потом вернуться в него!!!но в качестве тренера , я тебе никогда не прощу финал 2012 , но ска спасибо за 2013!!!

      0
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 13 декабря 2018, 18:54

      А нужен ли он ПСВ, там молодняк катает не хило, а вот Катар или Китай всегда ждут

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      Рейтинг: +997

      egrrr > Skull_Boy 14 декабря 2018, 07:43

      не согласен
      во-первых, как свободный агент перейдет, для клуба бесплатно ( и не факт ,что на бешеный контракт)
      во-вторых, поможет молодняку опытом
      ИМХО, скоро завершит карьеру и пойдет в тренеры

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