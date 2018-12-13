Роббен может вернуться в ПСВ

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру на родине.

Голландец связался с ПСВ и обсудил с клубом возможность перехода будущим летом.

Как ранее стало известно, 35-летний футболист покинет мюнхенцев летом 2019 года по истечении срока контракта.

Роббен выступал за ПСВ с 2002 по 2004 год, став чемпионом Голландии и завоевав Суперкубок страны.