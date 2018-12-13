Роббен может вернуться в ПСВ

Спасибо лысый!!!Правильное решение с Рибери покинуть клуб,ну ,а потом вернуться в него!!!но в качестве тренера , я тебе никогда не прощу финал 2012 , но ска спасибо за 2013!!!
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру на родине.
Голландец связался с ПСВ и обсудил с клубом возможность перехода будущим летом.
Как ранее стало известно, 35-летний футболист покинет мюнхенцев летом 2019 года по истечении срока контракта.
Роббен выступал за ПСВ с 2002 по 2004 год, став чемпионом Голландии и завоевав Суперкубок страны.