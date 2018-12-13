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    • «Атлетико Минейро», «Бетис» и «Барселона» согласовали сделку по Эмерсону

    «Атлетико Минейро», «Бетис» и «Барселона» согласовали сделку по Эмерсону

    Правый защитник «Атлетико Минейро» Эмерсон может перебраться в Примеру после нового года.

    Ранее интерес к 19-летнему футболисту проявляла «Барселона», но сейчас бразильца готов приобрести «Бетис».

    При этом клуб из Севильи заплатит за игрока лишь 75% (9 миллионов евро). Оставшиеся 25% выплатят каталонцы. В обмен на это «Барселона» получит право приобрести Эмерсона у «Бетиса» в ближайшие несколько лет.

    В текущем сезоне Эмерсон провел 23 матча в чемпионате Бразилии, отметившись одним голом и одним результативным пасом.

    Источник: Don Balon

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    13.12.2018 15:52
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