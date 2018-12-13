«Атлетико Минейро», «Бетис» и «Барселона» согласовали сделку по Эмерсону

Правый защитник «Атлетико Минейро» Эмерсон может перебраться в Примеру после нового года.

Ранее интерес к 19-летнему футболисту проявляла «Барселона», но сейчас бразильца готов приобрести «Бетис».

При этом клуб из Севильи заплатит за игрока лишь 75% (9 миллионов евро). Оставшиеся 25% выплатят каталонцы. В обмен на это «Барселона» получит право приобрести Эмерсона у «Бетиса» в ближайшие несколько лет.

В текущем сезоне Эмерсон провел 23 матча в чемпионате Бразилии, отметившись одним голом и одним результативным пасом.