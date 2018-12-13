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    Покеттино летом может возглавить «Реал»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино летом может возглавить «Реал». По информации The Guardian, лондонский клуб ждет, что мадридцы предложат аргентинцу контракт, и готов отпустить его.

    В ноябре сообщалось, что Покеттино отказал «Реалу». Испанцы предлагали 46-летнему специалисту контракт с зарплатой в 17 миллионов евро в год.

    На аргентинца также претендует «Манчестер Юнайтед».

    Покеттино – об интересе «Реала»: «Ты, очень красивый, идешь по улице с женой, и на тебя смотрит другая женщина»

    Источник: The Guardian

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    13.12.2018 11:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 13 декабря 2018, 19:13

      Если он и дальше так будет играть, то к лету его успеют распустить и возглавлять Сумкину уже будет нечего

      1
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 15:21

      Скорей всего Реал будет искать себе нового тренера ,Солари к этой должности видимо не готов.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 11:57

      Как показала жизнь, на всякого Пок(ч)еттино найдётся свой Гончарино.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25055

      bset 13 декабря 2018, 11:49

      Без чемпионства в Англии смысла нет уходить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 декабря 2018, 11:47

      Только надо с собой прихватить Кейна, Деле Али и Эриксена....

      1
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > zico2205 15 декабря 2018, 07:38

      Просто Кейна будет вполне достаточно, средняя зона там укомплектована нормально, а вот забивного напа не хватает

      0
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