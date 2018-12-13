Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино летом может возглавить «Реал». По информации The Guardian, лондонский клуб ждет, что мадридцы предложат аргентинцу контракт, и готов отпустить его.

В ноябре сообщалось, что Покеттино отказал «Реалу». Испанцы предлагали 46-летнему специалисту контракт с зарплатой в 17 миллионов евро в год.

На аргентинца также претендует «Манчестер Юнайтед».

Покеттино – об интересе «Реала»: «Ты, очень красивый, идешь по улице с женой, и на тебя смотрит другая женщина»