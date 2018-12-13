«Спорт-Экспресс»: ЦСКА в Лиге чемпионов заработал 21,5 миллиона, «Локомотив» – 18

Завершился групповой этап Лиги чемпионов-2018/19. Российские клубы не вышли из групп, заняв последние места.

ЦСКА в группе G набрал семь очков, «Локомотив» в группе D – три.

По данным «Спорт-Экспресс», армейцы за участие на групповом этапе заработали не менее 21,55 миллиона евро. Из этой сумму 15,25 миллиона – за участие на групповой стадии, 5,4 миллиона – за две победы над «Реалом» (1:0 и 3:0), 0,9 миллиона – за гостевую ничью с «Викторией» (2:2).

«Локомотив» получит около 18 миллионов. Из них 15,25 – за участие в групповой стадии, 2,7 миллиона – за победу над «Галатасараем» (2:0).

ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы