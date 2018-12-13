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    • «Спорт-Экспресс»: ЦСКА в Лиге чемпионов заработал 21,5 миллиона, «Локомотив» – 18

    «Спорт-Экспресс»: ЦСКА в Лиге чемпионов заработал 21,5 миллиона, «Локомотив» – 18

    Завершился групповой этап Лиги чемпионов-2018/19. Российские клубы не вышли из групп, заняв последние места.

    ЦСКА в группе G набрал семь очков, «Локомотив» в группе D – три.

    По данным «Спорт-Экспресс», армейцы за участие на групповом этапе заработали не менее 21,55 миллиона евро. Из этой сумму 15,25 миллиона – за участие на групповой стадии, 5,4 миллиона – за две победы над «Реалом» (1:0 и 3:0), 0,9 миллиона – за гостевую ничью с «Викторией» (2:2).

    «Локомотив» получит около 18 миллионов. Из них 15,25 – за участие в групповой стадии, 2,7 миллиона – за победу над «Галатасараем» (2:0).

    ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2018 11:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 18:11

      По окончании розыгрыша ЛЧ подобьют бабки по телетрансляции, рекламе и ещё немного подкинут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 15:07

      Теперь можно закупаться на трансферном рынке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 декабря 2018, 14:43

      Жаль, Викторию дома не уделали...(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 13 декабря 2018, 14:12

      ЦСКА больше заслужил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 13:39

      Кстати,это цифра неточная.У УЕФА есть ещё всякие бонусы,типа-за превышение определённого количества матчей в ЛЧ и ЛЕ.Так что будет больше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 13 декабря 2018, 12:42

      А локо за что платить? Гнать их надо. Автобус дырявый

      4
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 13 декабря 2018, 12:35

      Самый лучший менеджмент у ЦСКА!!

      8
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 13 декабря 2018, 12:14

      ЦСКА ещё + от Лужников(стадиона) заработал.

      7
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      Рейтинг: +46

      Авторитет1 > Elisey13 13 декабря 2018, 12:46

      итого 25млн получилось я посчитал

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Авторитет1 13 декабря 2018, 13:13

      Может прикупят кого путного. Или Влашича выкупят...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Авторитет1 > Nerlinger 13 декабря 2018, 16:15

      эвертон говорил что не меньше 30 его не отдадут..
      а за такую игру могут и больше 50 попросить

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Nerlinger 13 декабря 2018, 17:40

      нападающего бы еще забивного...

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 11:25


      Как сообщает Opta, московский ЦСКА прервал уникальную серию мадридского "Реала" после того, как обыграл его со счетом 3:0 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. До этого поединка "сливочные" провели 252 матча на "Сантьяго Бернабеу" в еврокубках, и ни разу не проигрывали в три или более мячей.

      5
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Агасфер 13 декабря 2018, 12:34

      Все когда то случается в первый раз!!

      3
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