Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом» и не вышел в плей-офф, «Манчестер Сити» победил «Хоффенхайм»

    Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом» и не вышел в плей-офф, «Манчестер Сити» победил «Хоффенхайм»

    «Шахтер» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов встретился с «Лионом». Для прохода в плей-офф украинцам нужна была победа, но они ее не добились.

    В другой игре «Манчестер Сити», уже занявший первое место, встретился с немцами и победил их.

    Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

    Шахтер (Украина) – Лион (Франция) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мораес, 22; 1:1 – Фекир, 65.

    «Шахтер»: Пятов, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Хочолава (Бутко, 46), Марлос (Болбат, 87), Степаненко, Майкон, Коваленко (Кайоде, 83), Тайсон, Мораес.

    «Лион»: Лопеш, Тете, Менди, Марсал, Марсело, Денайер, Тусар, Ауа, Фекир (Дюбуа, 89), Траоре (Н’Домбеле, 72), Депай (Дембеле, 80).

    Предупреждения: Болбат, 87 – Марсал, 8; Фекир, 68.

    Манчестер Сити (Англия) – Хоффенхайм (Германия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Крамарич, 16 (с пенальти); 1:1 – Сане, 45+1; 2:1 – Сане, 61.

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2018 00:57
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 11:42

      Ничего удивительного в этом нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      Burtaze 13 декабря 2018, 09:42

      и это радует...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 13 декабря 2018, 06:15

      Значит не хотели выходить. Хотя я сам думал что пройдут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      санкус 13 декабря 2018, 01:07

      Самая отстойная игра Шахтера, хоть и болею за Шахту но сегодня кроме матов других слов не нахожу. Фонсека тоже виноват видел что Майкон и Коваленко всю игру проваливаются и держал их до конца матча а менять их надо было на 60й минуте максимум, с такой игрой позориться в ЛЧ не стоит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 > санкус 13 декабря 2018, 01:18

      Шансов пройти далеко в Лиге Европы побольше, поэтому расстраиваться не стоит.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 