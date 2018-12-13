Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом» и не вышел в плей-офф, «Манчестер Сити» победил «Хоффенхайм»

«Шахтер» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов встретился с «Лионом». Для прохода в плей-офф украинцам нужна была победа, но они ее не добились.

В другой игре «Манчестер Сити», уже занявший первое место, встретился с немцами и победил их.

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

Шахтер (Украина) – Лион (Франция) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мораес, 22; 1:1 – Фекир, 65.

«Шахтер»: Пятов, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Хочолава (Бутко, 46), Марлос (Болбат, 87), Степаненко, Майкон, Коваленко (Кайоде, 83), Тайсон, Мораес.

«Лион»: Лопеш, Тете, Менди, Марсал, Марсело, Денайер, Тусар, Ауа, Фекир (Дюбуа, 89), Траоре (Н’Домбеле, 72), Депай (Дембеле, 80).

Предупреждения: Болбат, 87 – Марсал, 8; Фекир, 68.

Манчестер Сити (Англия) – Хоффенхайм (Германия) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Крамарич, 16 (с пенальти); 1:1 – Сане, 45+1; 2:1 – Сане, 61.

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