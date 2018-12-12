Товен попал в сферу интересов «Челси», «Баварии», «Интера» и «Атлетико»

Полузащитник «Марселя» Флориан Товен может перебраться в АПЛ. Интерес к французу проявляет «Челси».

Скауты лондонцев следили за выступлениями 25-летнего футболиста в этом сезоне. «Челси» видит Товена в качестве игрока, который в перспективе заменит Педро или Виллиана в центре поля.

Также за хавбеком следят «Бавария», «Интер» и «Атлетико».

В этом сезоне Товен провел за «Марсель» 17 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 12 мячей и четыре голевые передачи.