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    • Товен попал в сферу интересов «Челси», «Баварии», «Интера» и «Атлетико»

    Товен попал в сферу интересов «Челси», «Баварии», «Интера» и «Атлетико»

    Полузащитник «Марселя» Флориан Товен может перебраться в АПЛ. Интерес к французу проявляет «Челси».

    Скауты лондонцев следили за выступлениями 25-летнего футболиста в этом сезоне. «Челси» видит Товена в качестве игрока, который в перспективе заменит Педро или Виллиана в центре поля.

    Также за хавбеком следят «Бавария», «Интер» и «Атлетико».

    В этом сезоне Товен провел за «Марсель» 17 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 12 мячей и четыре голевые передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    12.12.2018 18:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 18:49

      На его результативную игру обратили внимание многие топ-клубы.

      2
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      Рейтинг: +1982

      Romio-xxx 12 декабря 2018, 18:48

      Что за новость?Заменит Педро или Виллиана в центре поля???Какой нахрен центр?

      2
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