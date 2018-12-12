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    • «На футбольных полях вас очень не хватает». Джикия поддержал Кокорина и Мамаева

    «На футбольных полях вас очень не хватает». Джикия поддержал Кокорина и Мамаева

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил поддержку нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, находящимся в СИЗО «Бутырка». На прошлой неделе Тверской суд Москвы продлил арест футболистов до 8 февраля.

    «Парни, хочу поддержать вас в этот непростой момент. Хочу пожелать вам, самое главное, терпения и сил. Терпения и сил вашим родным и близким людям, которые очень любят вас, скучают и, самое главное, ждут вас дома.

    На футбольных полях вас очень не хватает. Надеюсь, что все будет хорошо. Обнимаю вас», – сказал Джикия в видео, опубликованном на странице полузащитника «Крыльев Советов» Алана Чочиева в инстаграме.

    Ранее Кокорина и Мамаева поддержали футболисты «Зенита» и главный тренер команды Сергей Семак, Алексей и Антон Миранчуки, Федор Смолов (все – «Локомотив»), Александр Самедов («Спартак») .

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    Публикация от text (@chochiev.9)

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Инстаграм Алана Чочиева

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    12.12.2018 16:59
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +2813

      Бугимен 12 декабря 2018, 20:33

      *-`҉҉´-*ВСЕ О ФУТБОЛЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ!*-`҉҉´-*

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Cнег 12 декабря 2018, 19:35

      Тебя, грузин, ждёт абсолютно ТО же, если на улице ты будешь как они.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko > Cнег 12 декабря 2018, 20:31

      Снег,когда тебя будут материть,что будешь делать? Я бы не стулом махнул а столом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1997

      Евгений Агеев 12 декабря 2018, 19:14

      Фу....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 18:10

      Молодцы,поддерживайте,но суду это похрен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 17:54

      Их не хватает на полях уборки урожая...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 17:54

      Теперь только ленивый не поддерживает Мамаева и Кокорина.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 декабря 2018, 17:48

      Интересно, это Джикия так палит, что у Кокоши с Мамая есть телефоны на зоне?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 12 декабря 2018, 17:38

      Джик вроде не пил))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      De_Frenki 12 декабря 2018, 17:35

      на улицах Москвы тоже)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 12 декабря 2018, 17:34

      молодец правильные слова сказал

      3
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