«На футбольных полях вас очень не хватает». Джикия поддержал Кокорина и Мамаева

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил поддержку нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, находящимся в СИЗО «Бутырка». На прошлой неделе Тверской суд Москвы продлил арест футболистов до 8 февраля.

«Парни, хочу поддержать вас в этот непростой момент. Хочу пожелать вам, самое главное, терпения и сил. Терпения и сил вашим родным и близким людям, которые очень любят вас, скучают и, самое главное, ждут вас дома.

На футбольных полях вас очень не хватает. Надеюсь, что все будет хорошо. Обнимаю вас», – сказал Джикия в видео, опубликованном на странице полузащитника «Крыльев Советов» Алана Чочиева в инстаграме.

Ранее Кокорина и Мамаева поддержали футболисты «Зенита» и главный тренер команды Сергей Семак, Алексей и Антон Миранчуки, Федор Смолов (все – «Локомотив»), Александр Самедов («Спартак») .

text text text Публикация от text (@chochiev.9) 12 Дек 2018 в 4:44 PST

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.