«Атлетико» может купить Кавани в случае продажи Косты в январе

«Атлетико» может приобрести нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, если Диего Коста покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Le10Sport.

Мадридцы надеются выручить до 70 миллионов евро, продав испанца в китайский клуб в январе. Если сделка произойдет, «Атлетико» использует полученные средства для того, чтобы заполучить уругвайского форварда.

В этом сезоне Кавани провел за «ПСЖ» 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 12 голов и четыре результативные передачи.