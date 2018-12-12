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    • «Атлетико» может купить Кавани в случае продажи Косты в январе

    «Атлетико» может купить Кавани в случае продажи Косты в январе

    «Атлетико» может приобрести нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, если Диего Коста покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Le10Sport.

    Мадридцы надеются выручить до 70 миллионов евро, продав испанца в китайский клуб в январе. Если сделка произойдет, «Атлетико» использует полученные средства для того, чтобы заполучить уругвайского форварда.

    В этом сезоне Кавани провел за «ПСЖ» 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 12 голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Le10Sport

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    12.12.2018 14:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 16:35

      А самого Кавани спросили?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 декабря 2018, 16:11

      ну да ну да ! в середине сезона псж откажется от кавани и атлетико от косты ! утятина ! при чем дешевой фермы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 12 декабря 2018, 15:45

      а чё с костой не так

      0
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