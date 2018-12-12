Доверенное лицо Моуринью: «Погба ничего не стоит на поле, если рядом нет игроков типа Матюиди или Канте»

Доверенное лицо главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Эладиу Парамеш рассказал, что специалист не хотел, чтобы клуб приобретал полузащитника Поля Погба в 2016 году.

«Погба, например, стоит на рекламном рынке так много, что всего за полгода «Манчестер Юнайтед» уже отбил то, что потратил на него. Но без таких «терьеров», как Матюиди или Канте рядом, он практически ничего не стоит на поле.

«МЮ» не купил Моуринью «терьеров», несмотря на пожелания, озвученные руководству прошлым летом. И в результате мы увидели Неманью Матича и Скотта МакТоминая в качестве центральных защитников в матче против «Саутгемптона».

И Моуриньо должен был наблюдать, как Погба чаще всех терял мяч и был лишен владения им в одном матче, во всех играх АПЛ», – цитирует Парамеша Tribalfootball со ссылкой на Record.pt.