Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Рамос не сыграет против ЦСКА. Марсело и Кроос – в заявке «Реала»

    Рамос не сыграет против ЦСКА. Марсело и Кроос – в заявке «Реала»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос не поможет мадридцам во встрече заключительного шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА.

    Тренерский штаб команды не включил центрального защитника в состав на игру. Зато в заявке присутствуют восстановившиеся от повреждений левый защитник Марсело и центральный хавбек Тони Кроос.

    Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Тибо Куртуа.

    Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Марсело, Альваро Одриосола, Хави Санчес

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Гарет Бэйл, Лукас.

    Нападающие: Карим Бензема, Винисиус Жуниор.

    Встреча «Реал» – ЦСКА состоится сегодня, 12 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Твиттер ФК «Реал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2018 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 17:23

      У "Реала" будет основа на половину состава полагаю. Они свою задачу решили и ослабленным составом могут спокойно сыграть на результат. А армейским пацанам надо сыграть достойно и набираться опыта в подобных матчах.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      CSKA57 > Рубик Докоян 12 декабря 2018, 18:41

      По выходу они свою задачу решили, но отомстить за проигрыш в Москве - очень хотят. Два раза проиграть одной команде для них чересчур. Будет бой!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > CSKA57 12 декабря 2018, 18:46

      Безусловно. В Москве у них непруха была, три штанги. Поэтому опытные игроки и будут стремиться к реваншу, а лавочники проявить себя,чтобы им доверяли больше игрового времени в последующих матчах хотя бы чемпионата Испании.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Рубик Докоян 12 декабря 2018, 19:23

      даешь еще одну сенсацию !!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > 84aivengo 12 декабря 2018, 19:27

      Да я согласен на интересную и зрелищную игру с достойным выступлением ЦСКА. От молодых ребят многого сейчас ждать не приходится, по физике подсели и во втором тайме уже тяжело приходится им.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Рубик Докоян 12 декабря 2018, 19:31

      крайняя игра в этом году... просится -шашки на голо,без страха и упрека .... в свое удовольствие... жаль,что лазарет полный...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > 84aivengo 12 декабря 2018, 19:36

      Вот поэтому и не стоит его пополнять перед отпуском. Пусть сыграют в свою силу, без напряга и травм.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Рубик Докоян 13 декабря 2018, 13:40

      Не проявили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 декабря 2018, 17:15

      кроос,сделай еще один срез ,чтобы душа развернулась и свернулась с радостью,а не со скрипом.... влашич всегда на подхвате...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 16:27

      Уже хорошо - тяжелых травм у ЦСКА не будет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Марфа Васильевна 12 декабря 2018, 16:02

      Сражатся нужно до конца! Команда Реал и без Рональдо сильная.Главное не боятся побольше атаковать ворота соперника

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6125

      AtticusFinch > Марфа Васильевна 12 декабря 2018, 16:18

      Ты пьяная что ли?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 12 декабря 2018, 15:22

      большая потеря Реала, как-же они теперь играть -то намерены ?.такая потеря в игре с ЦСКА........бедный Реал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 декабря 2018, 15:10

      Реал выставляет основной состав, но главное, что не будет костолома
      С.Рамоса и может быть не будет травм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 12 декабря 2018, 14:54

      ЦСКА УЖЕ ВРЯД ЛИ ЧТО ПОМОЖЕТ !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zenmaster 12 декабря 2018, 15:15

      Но опыт игр с такими соперниками приобретается и это
      хорошо для игроков и тренеров.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 декабря 2018, 14:46

      Всё равно поставлю на ЦСКА!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6125

      AtticusFinch > ribavadim 12 декабря 2018, 16:18

      Сколько?50 рублей?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > AtticusFinch 12 декабря 2018, 16:26

      На все !!! А их 450...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > AtticusFinch 12 декабря 2018, 16:31

      А в чём ваш интерес, любезный?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6125

      AtticusFinch > ribavadim 12 декабря 2018, 16:40

      буду переживать чтоб ты бабла срубил

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > AtticusFinch 13 декабря 2018, 13:39

      Помимо виртуальной,была ещё и реальная средне-скромная сумма обывателя ...Накануне- ночью поздней,выпил я за ваше здоровье,любезнейший AtticusFinch!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6125

      AtticusFinch > ribavadim 13 декабря 2018, 14:54

      Спасибо братан))я тебя вспоминал добрым словом!))С победой!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 12 декабря 2018, 14:34

      Значит ЦСКА ПОБЕДИТ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6125

      AtticusFinch > Elisey13 12 декабря 2018, 16:19

      Да ты прям Ванга!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4632

      Бомбардиръ 12 декабря 2018, 14:33

      Думаю, что Реал сейчас мотивированный и настроенный на реванш.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 