Рамос не сыграет против ЦСКА. Марсело и Кроос – в заявке «Реала»

Капитан «Реала» Серхио Рамос не поможет мадридцам во встрече заключительного шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА.

Тренерский штаб команды не включил центрального защитника в состав на игру. Зато в заявке присутствуют восстановившиеся от повреждений левый защитник Марсело и центральный хавбек Тони Кроос.

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Тибо Куртуа.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Марсело, Альваро Одриосола, Хави Санчес

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Гарет Бэйл, Лукас.

Нападающие: Карим Бензема, Винисиус Жуниор.

Встреча «Реал» – ЦСКА состоится сегодня, 12 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.