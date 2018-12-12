Мещеряков: «Никакой катастрофы нет. «Локомотиву» надо поскорее возвращаться в ЛЧ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился наблюдениями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке». Команда Юрия Семина проиграла в этой встрече со счетом 0:1 и заняла последнее место в своей группе.

– «Локомотив» не попал даже а Лигу Европы. Катастрофа?

– Никакой катастрофы нет. Это первое. Мы не получили результат, к которому стремились. Значит, где-то оказались не готовы. Но команда получила просто неоценимый опыт. Теперь надо поскорее возвращаться в Лигу чемпионов.

– Но ведь «Локомотив» встречался с 13-й командой Германии, которая, к тому же, не имела турнирной мотивации...

– Не стоит делать такие свободные выводы. Нельзя жить шаблонами. 13-я команда Германии? Это шаблон. Я не думаю, что «Шальке» сегодня был не мотивирован. Это Лига чемпионов. Команде немного не хватило сил. Тренерский штаб все проанализирует. Мы будем упорно готовиться ко второй части сезона, чтобы вернуться в Лигу чемпионов.

– Если бы Денисов забил в концовке первого тайма...

– Не готов рассуждать в сослагательном наклонении. Спорт такого не предполагает. Нам просто надо работать.

– Почему Фернандеша не было даже в заявке?

– Это к тренерскому штабу, а не к председателю совета директоров.

– По-прежнему верите, что Смолов оживет?

– Давайте посмотрим весеннюю часть чемпионата. И потом сделаем выводы.

«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал