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    • Мещеряков: «Никакой катастрофы нет. «Локомотиву» надо поскорее возвращаться в ЛЧ»

    Мещеряков: «Никакой катастрофы нет. «Локомотиву» надо поскорее возвращаться в ЛЧ»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился наблюдениями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке». Команда Юрия Семина проиграла в этой встрече со счетом 0:1 и заняла последнее место в своей группе.

    – «Локомотив» не попал даже а Лигу Европы. Катастрофа?

    – Никакой катастрофы нет. Это первое. Мы не получили результат, к которому стремились. Значит, где-то оказались не готовы. Но команда получила просто неоценимый опыт. Теперь надо поскорее возвращаться в Лигу чемпионов.

    – Но ведь «Локомотив» встречался с 13-й командой Германии, которая, к тому же, не имела турнирной мотивации...

    – Не стоит делать такие свободные выводы. Нельзя жить шаблонами. 13-я команда Германии? Это шаблон. Я не думаю, что «Шальке» сегодня был не мотивирован. Это Лига чемпионов. Команде немного не хватило сил. Тренерский штаб все проанализирует. Мы будем упорно готовиться ко второй части сезона, чтобы вернуться в Лигу чемпионов.

    – Если бы Денисов забил в концовке первого тайма...

    – Не готов рассуждать в сослагательном наклонении. Спорт такого не предполагает. Нам просто надо работать.

    – Почему Фернандеша не было даже в заявке?

    – Это к тренерскому штабу, а не к председателю совета директоров.

    – По-прежнему верите, что Смолов оживет?

    – Давайте посмотрим весеннюю часть чемпионата. И потом сделаем выводы.

    «Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2018 09:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1896

      multiscan 12 декабря 2018, 19:35

      Никакой катастрофы нет. УЖЕ НЕТ,она состоялась вчера, а сегодня её нет.

      1
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      Рейтинг: +975

      Mr Green 12 декабря 2018, 16:49

      читаешь комментарии и понимаешь, что тут в футболе мало кто разбирается. Мещеряков прав, ничего страшного нет, только вот совету директоров надо разобраться с селекцией в клубе, у Палыча нет возможности ротации в нападении. нужен хороший форвард, было бы Фарфану как Смолову 28, он бы всех рвал на поле, но человеку 34

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 декабря 2018, 16:20

      да да ерунда это же сопли

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 14:56

      Смолов пока не проснулся.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 12 декабря 2018, 14:43

      Ну конечно, позорные унижения от европейских середняков, а катастрофы то никакой нет!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 декабря 2018, 14:12

      Чтобы Локомотиву вернуться в ЛЧ, нужно занять первые три места
      чемпионата РПЛ, а эти места будут заняты другими командами, так,
      что есть дырочка пролезть в ЛЕ, но и это проблематично для Локо.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 12 декабря 2018, 12:56

      В ЛЕ будет опыт набирать в лучшем случае.

      1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 12 декабря 2018, 12:42

      зачем возвращаться?! у локо всегда была защита при Семине, но не в этом году! команда разобрана по всем линиям, недовольных и докуя требующих ***** из команды, набрать молодых пацанов, которые еще мотивированы, которым хочется еще играть, а не как миранчукам, все бабки срубили - жизнь удалась!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 12:36

      А чего там трудного-39 очков в оставшихся 13 турах,и все дела...Только зачем? Вот Гинер ежегодно на поражениях и ничьих(с редкими победами) умеет в ЛЧ зарабатывать,а Геркус-это питерский герпес,занесённый в организм деповцев по неосторожности.

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 12 декабря 2018, 12:04

      1-5...никакой катастрофы нет....пипец...

      2
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