Штоффельсхаус: «Целью «Локомотива» был выход в следующую стадию еврокубков»

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус дал комментарий после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04». Железнодорожники проиграли в этой встрече со счетом 0:1 и заняли последнее место в своей группе.

«Что пошло не так? Прежде всего, то, что «Шальке» забил, а мы – нет. Это во-первых.

Во-вторых, нам не хватило агрессии, мы играли слишком глубоко. Хотя у Игоря Денисова был огромный шанс забить в первом тайме.

Мы очень разочарованы тем, что сегодня не добились успеха, нашей целью было выйти в следующую стадию еврокубков. К сожалению, не вышло», – сказал Штоффельсхаус.

«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал