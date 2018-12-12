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    • Штоффельсхаус: «Целью «Локомотива» был выход в следующую стадию еврокубков»

    Штоффельсхаус: «Целью «Локомотива» был выход в следующую стадию еврокубков»

    Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус дал комментарий после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04». Железнодорожники проиграли в этой встрече со счетом 0:1 и заняли последнее место в своей группе.

    «Что пошло не так? Прежде всего, то, что «Шальке» забил, а мы – нет. Это во-первых.

    Во-вторых, нам не хватило агрессии, мы играли слишком глубоко. Хотя у Игоря Денисова был огромный шанс забить в первом тайме.

    Мы очень разочарованы тем, что сегодня не добились успеха, нашей целью было выйти в следующую стадию еврокубков. К сожалению, не вышло», – сказал Штоффельсхаус.

    «Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2018 08:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 12 декабря 2018, 21:55

      Локомотив Тель-авив какой то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 14:22

      Момент для взятия ворот у Денисова был отличный.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1506

      balam 12 декабря 2018, 11:43

      полный ушлепок. друг геркуса. тоже успешный манагер наверна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 12 декабря 2018, 10:42

      спортивный директор немец, болельщик шалкэ04

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 декабря 2018, 09:55

      Штоффельсхаус переводится с немецого случайно не как "тупик"?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4440

      ЮНик 12 декабря 2018, 09:28

      Штоффельсхаус не потомок барона Мюнхгаузена? У того тоже цели были всегда "реальные" и "шансы огромные". Типа, на Луну на пушечном ядре. Фантазёры...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 декабря 2018, 09:20

      Красавец, прям по полочкам всё разложил! Какого хрена тогда покупаете одних пенсионеров и сбитых лётчиков, которым давно пора заканчивать карьеру!!!! Крыховяк только исключение!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 09:13

      В цель надо попадать, а не промахиваться, мечтая о следующей стадии еврокубков...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3611

      Axe111 12 декабря 2018, 09:09

      АХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХ

      1
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