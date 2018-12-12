Покеттино – о выходе в плей-офф: «Огромное, огромное достижение для клуба»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1). Английский клуб вышел в 1/8 финала турнира по итогам этой встречи.

«Футболисты играли фантастически. Огромное желание. Я так рад за болельщиков. Огромное, огромное достижение для клуба.

Я так счастлив. Когда мы закончили матч, мы не знали результата параллельной встречи «Интера». Это были две очень тяжелые минуты, но в конце концов мы были счастливы. Это очень важно для клуба», – сказал Покеттино.

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