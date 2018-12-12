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    • Покеттино – о выходе в плей-офф: «Огромное, огромное достижение для клуба»

    Покеттино – о выходе в плей-офф: «Огромное, огромное достижение для клуба»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1). Английский клуб вышел в 1/8 финала турнира по итогам этой встречи.

    «Футболисты играли фантастически. Огромное желание. Я так рад за болельщиков. Огромное, огромное достижение для клуба.

    Я так счастлив. Когда мы закончили матч, мы не знали результата параллельной встречи «Интера». Это были две очень тяжелые минуты, но в конце концов мы были счастливы. Это очень важно для клуба», – сказал Покеттино.

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    Источник: BBC

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    12.12.2018 01:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 12 декабря 2018, 11:33

      А чё! Тотенхем вышел!?)

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 декабря 2018, 05:30

      Огромное, огромное достижение для Тоттенхэма будет, например, выход в 1/2 ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 декабря 2018, 05:20

      Боролись до конца и заслужили.

      1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 12 декабря 2018, 02:16

      Когда вы уже что-нибудь выиграете?

      1
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