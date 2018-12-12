Семин: «Может, в Лиге чемпионов нам не хватило того опыта, которого у нас и не было»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

«Мы получили громадный опыт. После того как в Лиге чемпионов нас не было 14 лет, мы поняли, что здесь нужно бороться до конца. Может, была усталость, может, потеряли концентрацию. Мы проиграли.

Поздравляю «Шальке» с выходом в следующую стадию. Все очень закономерно. Пожелаем им удачи. А нам, может, не хватило того опыта, которого у нас и не было», – сказал Семин.

«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал