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    • Семин: «Может, в Лиге чемпионов нам не хватило того опыта, которого у нас и не было»

    Семин: «Может, в Лиге чемпионов нам не хватило того опыта, которого у нас и не было»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

    «Мы получили громадный опыт. После того как в Лиге чемпионов нас не было 14 лет, мы поняли, что здесь нужно бороться до конца. Может, была усталость, может, потеряли концентрацию. Мы проиграли.

    Поздравляю «Шальке» с выходом в следующую стадию. Все очень закономерно. Пожелаем им удачи. А нам, может, не хватило того опыта, которого у нас и не было», – сказал Семин.

    «Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2018 01:13
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +799

      амани 12 декабря 2018, 15:38

      как известно-"Плохому танцору - я..ца мешают"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 11:31

      К таким играм Локомотив оказался не готов.Надо признать.

      2
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 12 декабря 2018, 11:30

      Какого опыта не хватило?...Это отмазка для игроков, которые не боролись

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 12 декабря 2018, 11:01

      играли как будто в кубке России... как собирались выигрывать - непонятно...

      0
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 12 декабря 2018, 10:24

      Юрий Палыч! Вы первый раз в ЛЧ? играть в другой футбол все команды начали принципиально? что за лепет...

      1
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 12 декабря 2018, 09:23

      ну не наш это турнир ЛЧ не наш!!! УЕФА стоит менять правила посева как такая команда как Локомотив может быть в первой корзине а скажем Ливерпуль Наполи во второй это же бред лучше скорей создай те для наших команд утешительный третий турнир и не факт что и там мы чего то добьёмся а всё благодаря таким тупым лимитам и тому подобным решениям наших горе руководителей как говорится рыба гниёт с головы так оно и есть

      1
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 12 декабря 2018, 09:19

      У народа зарплата российского уровня, а у игроков европейского. Надо выравнивать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN > Нас Много 12 декабря 2018, 10:21

      играть некому будет...

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 декабря 2018, 09:07

      Палыч лепит отмазы! Причина на самом деле в том, что у игроков нет ни какого желания играть! Зажравшиеся СВОЛОЧИ! Вот и вся причина! Гнать надо ЭТО СТАДО БАРАНОВ из команды! Денисов, Миранчуки оба, Игнатьев ссыкло, Рыбус, Хеведес, Эдер, Смолов полное дерьмо! Оставить Баринова, Фарфана, Жемалетдинова, Тугарева, Кверквелию с натяжкой, Гилю вторым вратарём. Всё!! Остальной состав формировать из молодёжи! И пусть набираются опыта! Но при Палыче это не прокатит! Он доверяет только старпёрам!!!!

      5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 декабря 2018, 09:02

      а на счет мастерства не думал????

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 декабря 2018, 08:58

      Палыч! Сказал три раза по поводу игры и хватит, а то будет уже нытье!

      1
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