Семин: «Мы ни разу не играли в трусливый футбол в этой Лиге чемпионов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

– Показалось, что «Локомотив» сыграл в трусливый футбол.

– В этой Лиге чемпионов мы ни разу не играли в трусливый футбол, не ставили «автобусы».

Наверное, сегодня соперник оказал такое давление, что нам пришлось защищаться.

– Первые 60 минут все в целом шло по плану, но потом произошел какой-то надлом. Какова в этом роль нереализованного момента Денисова?

– Думаю, момент Денисова сыграл определенную роль.

«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал