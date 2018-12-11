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    • Семин: «Мы ни разу не играли в трусливый футбол в этой Лиге чемпионов»

    Семин: «Мы ни разу не играли в трусливый футбол в этой Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

    – Показалось, что «Локомотив» сыграл в трусливый футбол.

    – В этой Лиге чемпионов мы ни разу не играли в трусливый футбол, не ставили «автобусы».

    Наверное, сегодня соперник оказал такое давление, что нам пришлось защищаться.

    – Первые 60 минут все в целом шло по плану, но потом произошел какой-то надлом. Какова в этом роль нереализованного момента Денисова?

    – Думаю, момент Денисова сыграл определенную роль.

    «Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

    Источник: Sport24

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    11.12.2018 23:54
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +799

      амани 12 декабря 2018, 15:59

      Наверное, сегодня соперник оказал такое давление, что нам пришлось защищаться.... и так каждый матч, в защите не играли , все в нападении......

      0
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      Рейтинг: +6125

      AtticusFinch 12 декабря 2018, 11:57

      Позорище!!!!!от немотивированного Шальке Чемпион России всей командой отбивался весь матч!

      2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 10:52

      Лишь Порто выделялся в группе. Остальные команды были по силу Локомотиву.

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 декабря 2018, 09:49

      Вы просто ни разу не играли, только отбывали время на поле.... вот бы хозяин клуба с вас всех удержал деньги за зря потраченное в лиге чемпионов время...

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 12 декабря 2018, 09:24

      Локомотив попал в функциональную яму,тут уж без разницы смело играть или трусливо,с желанием или без.Почему попал ,это вопрос к тренерскому штабу,к его квалификации.

      2
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      Рейтинг: +288

      Cнег 12 декабря 2018, 08:58

      Трусливого футбола не было - это точно, а вот НИКАКОГО - достаточно.

      3
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 12 декабря 2018, 08:02

      Палыч,ну не начинай,весь матч играли как будто было вообще наплевать на еврокубки.

      3
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      Рейтинг: +18

      vvb1960 12 декабря 2018, 07:44

      Болельщик понимает разницу между словесным нытьем и желанием реально биться за победу.

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 12 декабря 2018, 07:23

      А в какой же вы играли вчера!?

      2
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 12 декабря 2018, 06:42

      Ливерпуль с Наполи и Локомотив с Шальке-04 показали, где футбол, а где отбывание трудовой повинности.

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