Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

«Мне грустно. Мы плохо играли. Удерживали ничейный счет до 90-й минуты, но произошло то же самое, что и в Москве, когда мы проиграли в добавленное время. Не могу сказать, что мы это заслужили, но мы должны принять этот результат, хоть мы и очень разочарованы», – сказал Хеведес.

«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал