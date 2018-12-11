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    • Хеведес – о поражении от «Шальке»: «Не могу сказать, что мы это заслужили»

    Хеведес – о поражении от «Шальке»: «Не могу сказать, что мы это заслужили»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

    «Мне грустно. Мы плохо играли. Удерживали ничейный счет до 90-й минуты, но произошло то же самое, что и в Москве, когда мы проиграли в добавленное время. Не могу сказать, что мы это заслужили, но мы должны принять этот результат, хоть мы и очень разочарованы», – сказал Хеведес.

    «Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.12.2018 23:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 10:41

      Матчи в ЛЧ показали не только силу нашего чемпиона ,но и чемпионата в целом.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 12 декабря 2018, 07:08

      Не ври! По игре заслужили!

      0
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 12 декабря 2018, 06:56

      Именно что заслужили то, что есть. Последнее место по всем показателям. Если по первым двум матчам показалось, что не повезло, то после двух матчей с португальцами уровень нынешнего Локо стал абсолютно ясен - ниже плинтуса. Ну и вчера - гвозди в крышку еврогроба. Лучше пусть в Европе играют Арсенал, Ростов, Оренбург - они хоть бороться будут. А Локо, ЦСКА и Спартак все матчи идут от позора к позору.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Алекс636363 12 декабря 2018, 17:02

      за цска не кричи... молодежь только на рельсы встает...и такого кадрового обновления не было не было еще ни в одном клубе...

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 12 декабря 2018, 00:13

      А зачем было нужно удерживать ничью? Что бы она дала, кроме денег?

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 12 декабря 2018, 00:04

      Заслуживали победы, но как всегда, просрали. Мы за вас болели.

      3
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      Рейтинг: +34

      RP 12 декабря 2018, 00:01

      не можешь не говори мы и сами все видели(((

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 декабря 2018, 23:48

      лучше молчите все... слова тут излишни , бездари и тренер

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 декабря 2018, 23:47

      Не могу сказать,что увидел в игре что-то позитивное,заслуживающее лучшего итогового результата.

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