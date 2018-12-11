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    • Гилерме: «Могли сыграть лучше в ЛЧ. Мы не заслужили пять поражений»

    Гилерме: «Могли сыграть лучше в ЛЧ. Мы не заслужили пять поражений»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

    «У нас были моменты, но мы их не реализовали, а соперник забил. Это Лига чемпионов, надо забивать.

    Поначалу мы хотели посмотреть, как они будут играть. Согласен, что в первом тайме не хватило агрессивного футбола.

    В Лиге чемпионов мы могли сыграть лучше. Но мы не заслужили пять поражений. На выезде с «Порту» мы сыграли не очень хорошо, я согласен. А в остальном мы играли не так плохо», – сказал Гилерме.

    «Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

    Источник: Sport24

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    11.12.2018 23:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 12 декабря 2018, 10:38

      ... Маринад,ты виноват в проигрыше,в первую очередь,а потом Миранчуки и озябшие негры.Позорники!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 10:32

      Ну тут как говорится :"Результат на табло".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 12 декабря 2018, 07:04

      Молчи, болтун. Что заслужили, показывает таблица с 3 очками и разницей мячей 4-12

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +761

      Britan 12 декабря 2018, 00:44

      очень кисло(по делу все)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 декабря 2018, 23:37

      Вы там где ваше место и чего вы заслуживаете своей игрой...

      6
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      Рейтинг: +1126

      richi 11 декабря 2018, 23:37

      Если бы проиграли в 1-2-х играх, можно бы списать на невезение. Но в 5-ти - это закономерность.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      40klgrus 11 декабря 2018, 23:36

      заслужили,не заслужили...играть надо лучше!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 11 декабря 2018, 23:32

      Что заслужили, то заслужили.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 декабря 2018, 23:28

      бабушке своей рассказывай

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +808

      dimmmka 11 декабря 2018, 23:26

      Понеслось нытье

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > dimmmka 11 декабря 2018, 23:31

      Оказывается в Москве тоже ноют.

      1
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