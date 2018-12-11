Гилерме: «Могли сыграть лучше в ЛЧ. Мы не заслужили пять поражений»

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

«У нас были моменты, но мы их не реализовали, а соперник забил. Это Лига чемпионов, надо забивать.

Поначалу мы хотели посмотреть, как они будут играть. Согласен, что в первом тайме не хватило агрессивного футбола.

В Лиге чемпионов мы могли сыграть лучше. Но мы не заслужили пять поражений. На выезде с «Порту» мы сыграли не очень хорошо, я согласен. А в остальном мы играли не так плохо», – сказал Гилерме.

«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал