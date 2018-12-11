Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл «Порту», но остался в еврокубках

«Порту» обыграл «Галатасарай» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2.

По итогам встречи «Галатасарай» остался на третьей строчке в группе и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы. «Порту» с 16-ю очками финишировал первым.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 6-й тур

Галатасарай (Турция) – Порту (Португалия) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Фелипе, 17; 0:2 – Марега (с пенальти), 42; 1:2 – Фегули (с пенальти), 45+1; 1:3 – Оливьера, 57; 2:3 – Дердийок, 65.

Нереализованный пенальти: Фегули, 65 – нет.

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