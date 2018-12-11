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    • Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл «Порту», но остался в еврокубках

    Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл «Порту», но остался в еврокубках

    «Порту» обыграл «Галатасарай» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2.

    По итогам встречи «Галатасарай» остался на третьей строчке в группе и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы. «Порту» с 16-ю очками финишировал первым.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 6-й тур

    Галатасарай (Турция) – Порту (Португалия) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Фелипе, 17; 0:2 – Марега (с пенальти), 42; 1:2 – Фегули (с пенальти), 45+1; 1:3 – Оливьера, 57; 2:3 – Дердийок, 65.

    Нереализованный пенальти: Фегули, 65 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2018 22:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 10:27

      На их месте должен был быть Локомотив.

      0
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 12 декабря 2018, 03:29

      Дебилы! Тупой, лажовый, фейковый бомбардир! Передрать инфу с других сайтов не может! На 65 минуте счёт стал 2:3, а пенальти не забили не на этой же минуте, а через две, на 67. Мусорный сайт!

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 декабря 2018, 23:18

      Нашим при хорошей игре ранее не надо было проигрывать. А теперь и при плохой игре ничего не помогло.
      Плохому танцору как говорится яйца мешают!

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 11 декабря 2018, 22:59

      Турки проиграли, но за такую игру их болелам стыдно быть не должно.

      2
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