Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Шальке-04» и не вышел в Лигу Европы

«Локомотив» проиграл «Шальке-04» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 0:1.

До матча российский клуб сохранял шансы на участие в плей-офф Лиги Европы. По итогам встречи «Локомотив» остался на последнем месте в группе с 4 очками. «Шальке-04» с 11-ю очками занял вторую строчку.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 6-й тур

Шальке-04 (Германия) – Локомотив (Россия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Шопф, 90+1.

«Шальке-04»: Ферманн, Настасич, Мендиль, Налдо, Маскарель, Голлер (Харит, 59), Сердар, Стамбули, Коноплянка, Шопф, Тойхерт (Кутучи, 72).

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Баринов, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук, Фарфан (Смолов, 80), Эдер (Ан. Миранчук, 46).

Предупреждения: Сердар, 27; Голлер, 45+3; Стамбули, 87 – Денисов, 45+1; Хеведес, 65; Фарфан, 80.

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«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал