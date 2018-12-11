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    • Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Шальке-04» и не вышел в Лигу Европы

    Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Шальке-04» и не вышел в Лигу Европы

    «Локомотив» проиграл «Шальке-04» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 0:1.

    До матча российский клуб сохранял шансы на участие в плей-офф Лиги Европы. По итогам встречи «Локомотив» остался на последнем месте в группе с 4 очками. «Шальке-04» с 11-ю очками занял вторую строчку.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 6-й тур

    Шальке-04 (Германия) – Локомотив (Россия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Шопф, 90+1.

    «Шальке-04»: Ферманн, Настасич, Мендиль, Налдо, Маскарель, Голлер (Харит, 59), Сердар, Стамбули, Коноплянка, Шопф, Тойхерт (Кутучи, 72).

    «Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Баринов, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук, Фарфан (Смолов, 80), Эдер (Ан. Миранчук, 46).

    Предупреждения: Сердар, 27; Голлер, 45+3; Стамбули, 87 – Денисов, 45+1; Хеведес, 65; Фарфан, 80.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    «Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2018 22:47
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +915

      спанчес 12 декабря 2018, 10:31

      шлемозлы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 10:15

      Наиболее справедливым в этой встрече была бы ничья. Но даже она не позволила бы Локомотиву занять третье место.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > zigbert 12 декабря 2018, 10:32

      3 место почему не заняли бы, непонял

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert > спанчес 12 декабря 2018, 11:20

      По личным встречам с Галатасараем.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 12 декабря 2018, 07:59

      Ушли до матча в отпуск,позорище.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 12 декабря 2018, 07:41

      Да потому что нечего было выходить играть в спартаковских цветах.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > oyabun 12 декабря 2018, 09:34

      Это ты на что намекаешь??? То что Спартак всем кому можно в еврокубках всерает??

      1
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      Рейтинг: +33712

      oyabun > _Marqella_ 12 декабря 2018, 09:59

      Только он один?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > oyabun 12 декабря 2018, 12:04

      Ну ты же проводишь аналогию, сыграли в спартаковских цветах - проиграли. Из этого можно сделать вывод: играя в цветах Спартака будешь проигрывать.. я это так вижу..))

      1
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      ...
      Рейтинг: +33712

      oyabun > _Marqella_ 12 декабря 2018, 12:55

      Вывод немного не такой у вас. Футболисты народ очень суеверный. И проигрыш команды можно приписать и тому факту в том числе что изменили своим родным цветам (красно-зеленым) и вырядились зачем то в цвета заклятого соперника. Только и всего ))

      1
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      Рейтинг: +678

      vodomut 12 декабря 2018, 07:37

      вот такой у нас чемпиён

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vodomut 12 декабря 2018, 07:45

      Какое первенство ,такой и чемпиён.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 12 декабря 2018, 07:17

      Да уж, круто припозорились великие шампиньоны в самой лажовой группе в ЛЧ со своей ссыкливой тактикой против запасного состава немецкого аутсайдера! Вылетели с треском из еврокубков? Да и х... с ним. Зато теперь свобода и можно погонять на ролс ройсах и бентли и потусить в ночных клубах с тёлками и коктейлями.

      3
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      Рейтинг: +7059

      mamba9090909 12 декабря 2018, 07:16

      Ничего удивительного, всё предсказуемо. По виду и поведению Палыча, можно было прочитать его мысли - "Блин, что я тут делаю? Когда уже это закончится? Так выпить хочется.........."

      5
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      Рейтинг: +127

      СиБЕЕРяк 12 декабря 2018, 07:15

      Локо от слова Лох, чемпионы мля...

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 12 декабря 2018, 07:06

      Игра паровоза - унылое зрелище......................И это наш действующий чемпион.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 декабря 2018, 06:54

      Локо не удивил! .....такая тенденция с нашими командами в европейских кубках не меняется...и это печально!

      4
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