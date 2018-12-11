Кавани контактирует с тремя клубами

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может сменить команду по завершению сезона-2018/19.

Как информирует Le 10 Sport со ссылкой на France Football, на сегодняшний день заинтересованность в подписании 31-летнего футболиста выразили «Челси», «Атлетико» и «Наполи». Со всеми тремя клубами уругваец уже установил контакт.

В текущем сезоне Кавани забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи в 15-ти матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.