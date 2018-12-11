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    Кавани контактирует с тремя клубами

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может сменить команду по завершению сезона-2018/19.

    Как информирует Le 10 Sport со ссылкой на France Football, на сегодняшний день заинтересованность в подписании 31-летнего футболиста выразили «Челси», «Атлетико» и «Наполи». Со всеми тремя клубами уругваец уже установил контакт.

    В текущем сезоне Кавани забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи в 15-ти матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Le 10 Sport

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    11.12.2018 15:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 11 декабря 2018, 20:22

      Давно пора. Зря он выбрал вообще этот французский мешок! А так нападающий экстра- класса, очень красиво и элегантно играет

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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 11 декабря 2018, 16:26

      В Италию и в Испанию нет смысла, а вот в Челси наведет он шороху, как и ударный, так и техничный нап

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