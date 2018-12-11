«Боруссия» Д, «Севилья» и «Арсенал» хотят купить защитника «Вальядолида» Калеро

Дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Арсенал» интересуются центральным защитником «Вальядолида» Фернандо Калеро.

Сам 23-летний футболист склоняется к переходу в «Боруссию». Сумма отступных за испанца составляет 11 миллионов евро. При этом Калеро пообещал «Вальядолиду», что если он уйдет в январе, то за сумму большую, чем отступные. Если же трансфер состоится летом, то он обойдется потенциальному покупателю не более чем в 11 миллионов.

В текущем сезоне Калеро провел за «Вальядолид» 15 матчей в Примере.