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    • «Боруссия» Д, «Севилья» и «Арсенал» хотят купить защитника «Вальядолида» Калеро

    «Боруссия» Д, «Севилья» и «Арсенал» хотят купить защитника «Вальядолида» Калеро

    Дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Арсенал» интересуются центральным защитником «Вальядолида» Фернандо Калеро.

    Сам 23-летний футболист склоняется к переходу в «Боруссию». Сумма отступных за испанца составляет 11 миллионов евро. При этом Калеро пообещал «Вальядолиду», что если он уйдет в январе, то за сумму большую, чем отступные. Если же трансфер состоится летом, то он обойдется потенциальному покупателю не более чем в 11 миллионов.

    В текущем сезоне Калеро провел за «Вальядолид» 15 матчей в Примере.

    Источник: Cadena SER

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    11.12.2018 14:31
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    Комментарии248
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 14 декабря 2018, 23:00

      мир тенниса оживил всех)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 декабря 2018, 23:20

      Ну что, Андрюша и мы по коням. Я сейчас базу подберу и на гандбол переключусь.

      4
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 декабря 2018, 23:24

      ага! давай Олег! расскажешь завтра, чем там всё кончилось

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 декабря 2018, 23:26

      Добро. Начали голландки хорошо, потом 6-и минутная засуха и француженки накатили и повели в 3 мяча. Ну и у француженок шикарный вратарь. До завтра, спокойной ночи.

      4
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 14 декабря 2018, 22:39

      Толян, я честно слово не знаю что они там размуровали...
      стелла на центральной площади стоит, и год ты правильно указал... но за капсулу не слышал.
      тут одно чудо знакомое в администрации работает, у него если не забуду спрошу, а потом тебе как на духу выложу

      5
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 14 декабря 2018, 22:47

      придётся ему допрос с пристрастием устроить)

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 декабря 2018, 22:30

      Силы кончаются ..
      Хватило только на лайки))
      Всем абстинентное пока.
      Пока. Я- в тряпки.
      Как говорится.."чтобы я ещё когда нибудь.."))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 14 декабря 2018, 22:33

      Всегда тебе рады, отписуйся, а не только лайкайся.))) Теперь дыши в тряпочку и крепко засыпай. До завтра, Лёша, спокойной ночи.

      5
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shinnik 14 декабря 2018, 22:35

      (с) я в тряпки

      ....то есть в дрова ...)

      4
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      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 14 декабря 2018, 22:28

      Есть ! ))
      Турки (Гезтепе 0 - 0 Бурсаспор) зашли по полной Н и ТМ и компенсировали этих убогих чехов !

      4
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    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 14 декабря 2018, 22:27

      очень понравилось как "питерский крот" Лёша держа в трясущихся руках ЖОЗ учил слепых беречь зрение...))

      потом Санчес, вспомнил 1901 год(не знал что он это может помнить) первый турнир по настольному теннису... ))
      Олег попытался вспомнить победителя, но свёл всё к урожаю и букету ..901 года)

      5
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      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 14 декабря 2018, 22:29

      Охватил не охватываемое)))))))))))++++++++++++

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 декабря 2018, 22:31

      Я про настольный теннис знаю и помню с 60-х годов. Наших лидеров и звёзд помню, импортных уже забыл. Помню, что тогда феерил один японец атакующего стиля, а немец был вторым, который здорово защищался ( немец их ФРГ )

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 декабря 2018, 22:34

      Олег, больше тебя в мира спотра здесь никто лучше не ориентируется... может быть ещё Толику, но это тщательно скрывает)

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 декабря 2018, 22:37

      Просто с детства всё смотрел, читал, интересовался, а хорошая память помогала и помогает до сей поры.

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 14 декабря 2018, 22:42

      (с) ...КМС по настольному...

      приятно познакомится - чемпион двора...))

      серьёзно Толь... во дворе всех драл, особенно когда темнело..)
      сейчас стол обветшал, лет пять на нём не играем

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      Рубик Докоян > shlomo 14 декабря 2018, 22:45

      В него можно было играть всюду. Мы начинали играть самодельными ракетками и даже разделочными кухонными досками и мячом от тенниса на сцене, которая была у нас на квартале, где пели и танцевали. Потом нам мужики сварили железный стол и мы там уже рубились по настоящему. В школе стоял хороший теннисный стол, в ДЮСШа тоже и мы там часто играли на первенство школы и города. В 7-ом классе я занял 4-е место и вошёл в сборную города школьников, но на областные соревнования не поехал, а поехал играть в баскетбол. Правда не выступали два брата корейца. Один был в 6-м классе, а старший в ПТУ пошел учиться. Они бы всех вынесли, здорово играли.

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      Project Бабангида > shlomo 14 декабря 2018, 22:46

      япона... рука как бы от груди... но тушу, классически

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 декабря 2018, 22:48

      И я от туда же. Во дворе и в школе всех обыгрывал. В институте хорошие ребята у нас были. Мы с другом в музыкалке у него постоянно рубились. Там стоял теннисный стол и он был перворазрядником. Он чаще меня обыгрывал, он на нём там каждый день играл, а я периодически.

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      Рубик Докоян > shlomo 14 декабря 2018, 22:49

      У меня классика, иногда для понта во дворе и азиатской хваткой пробовали.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 декабря 2018, 22:52

      я во дваре помню при всём честном народе КМСника чпокнул...(стол железный) . он закусил, и в зал пригласил.... отодрал меня жёстко(но этого уже никто не видел) ... другой стол, другой отскок

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      Project Бабангида > shlomo 14 декабря 2018, 22:55

      я подрезать обратным кручением любил(техника у меня не стандартная - самоучка) , но для этого ракетка качественная нужна.
      прикол ещё в том , что все эти прибамбасы, против простых ракеток не очень то действуют)

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      Project Бабангида > shlomo 14 декабря 2018, 22:58

      не успел КМСник за одну партию приспособится.. помню за счёт сопли в концовке его обыграл

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 декабря 2018, 22:59

      Был период я с перворазрядниками рубился на равных в пионерском лагере. в старших классах. На заставе у нас был теннисный стол и я там всех драл. Особенно издевался над начальником заставы. Я делал то. что в теннисе называют обратным кроссом. Я с права бил положив корпус влево, а сам разворачивал ракетку и бил в другой угол стола. Начальник бросался в правый угол, а шарик в другой стороне. Я в шутку говорил:" Филиппович ты куда ?" Он старше меня был на 5 лет. Потом он злиться начал, всё никак не мог у меня выиграть.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 декабря 2018, 23:02

      Вот чего не любил, так это играть с теми, кто крутил и подрезал, тут у меня были проблемы.

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      Project Бабангида > shlomo 14 декабря 2018, 23:04

      (с) протирал одеколоном ...

      мы коко - колой...
      была у одного старая (видать от деда по наследству) , с пупырышками наружу... капец деревянная, вот против ниё , крути не крути - пофиг...
      там правда шипы уже все стёртые были

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 14 декабря 2018, 23:18

      (с) трёшка была

      да он вообще мимо ходом , был... за стол очередь... проиграл вылетел... жди потом потом очередь дойдёт... фартануло мне, понятно что он лучше играет, не дооценил меня сразу

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 14 декабря 2018, 23:23

      я почему запомнил.... дешёвого авторитета себе в копилку в тот день положил...

      3
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      Рейтинг: +70725

      insider_retro 14 декабря 2018, 22:26

      Сегодня, как самый уставший и измотанный, смею откланяться и вырубится..))
      Ещё предстоит проинструктировать весь свой зоопарк, напихать с собой просроченной еды в сумку и выставить будильники..))

      Всем до связи!.. Завтра спасайте мир без меня!!
      Спасибо за общение и настроение!!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 14 декабря 2018, 22:29

      ты и так сегодня, до последнего патрона....
      удачи!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > insider_retro 14 декабря 2018, 22:30

      Давай, Андреас ! Склад - святое дело ! Сторожи, как последний рубеж. И спокойной ночи ! ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 14 декабря 2018, 23:00

      До завтра, Андрей, спокойной ночи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 14 декабря 2018, 22:16

      - Раньше где работали?
      - Это мой дебют.
      - Ваши ожидания по зарплате?
      - Максимум до завтра могу подождать.
      - Мы вам позвоним.
      - А можно я из кулера попью?

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 декабря 2018, 22:20

      -- Можно вы сразу пойдёте и как можно дальше...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 14 декабря 2018, 22:15

      - Расскажи что-нибудь веселое.
      - Из своей жизни?
      - Нет, веселое.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 14 декабря 2018, 22:28

      -- Самое весёлое в моей жизни началось с рождения и продолжается и по сей день, вот... )))

      4
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      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 14 декабря 2018, 22:13

      По дороге на работу поняла о себе важное: я — женщина-корги:
      - это когда чувствуешь себя королевской с у к о й, но прохожие оборачиваются, скорее всего, потому что лапками смешно перебираешь и жопка на буханку похожа ))

      5
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 14 декабря 2018, 22:11

      Рубик Докоян (с) - видно нынешнее заминировали капсулу потомкам

      ++++!!! и в бровь, и в глаз, и в яблочко.... и в очко нынешним...!

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