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    • Месси вместе со Скалони и Тапиа обсудил свое возвращение в сборную Аргентины

    Месси вместе со Скалони и Тапиа обсудил свое возвращение в сборную Аргентины

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и исполняющий обязанности главного тренер сборной Аргентины Лионель Скалони встретились с главой Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

    Встреча прошла в Мадриде после второго финального матча Кубка Либертадорес «Ривер Плейт»«Бока Хуниорс» (3:1 д.в. Первый матч – 2:2). На ней стороны обсудили возвращение 31-летнего футболиста в национальную команду.

    «Покидаю Мадрид после суперфинала Кубка Либертадорес и нескольких напряженных дней работы. Завершая год и прогнозируя будущее, мы встретились со Скалони и Лео Месси», – написал Тапиа в твиттере.

    Месси не выступал за Аргентину с чемпионата мира, с которого команда вылетела в 1/8 финала, проиграв будущему победителю Франции (3:4). Тапиа делает все возможное, чтобы убедить его вернуться как можно скорее.

    Источник: L’Equipe

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    10.12.2018 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 декабря 2018, 11:52

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