Месси вместе со Скалони и Тапиа обсудил свое возвращение в сборную Аргентины

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и исполняющий обязанности главного тренер сборной Аргентины Лионель Скалони встретились с главой Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

Встреча прошла в Мадриде после второго финального матча Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» (3:1 д.в. Первый матч – 2:2). На ней стороны обсудили возвращение 31-летнего футболиста в национальную команду.

«Покидаю Мадрид после суперфинала Кубка Либертадорес и нескольких напряженных дней работы. Завершая год и прогнозируя будущее, мы встретились со Скалони и Лео Месси», – написал Тапиа в твиттере.

Месси не выступал за Аргентину с чемпионата мира, с которого команда вылетела в 1/8 финала, проиграв будущему победителю Франции (3:4). Тапиа делает все возможное, чтобы убедить его вернуться как можно скорее.