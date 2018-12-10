Пике: «Барселона» будет играть с «Тоттенхэмом» на победу, как делает это всегда»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что каталонцы намерены победить «Тоттенхэм» в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Сине-гранатовые уже вышли в 1/8 финала с первого места. «Тоттенхэм» располагается на второй строчке, опережая «Интер» по личным встречам. В случае победы над «Барселоной» лондонцы гарантируют себе участие в плей-офф турнира.

«Конечно, мы будем играть на победу, как делаем всегда. Наша история показывает это, плюс мы не хотим прерывать нашу хорошую серию результатов. В частности, мы хотим победить и еще в одной игре не пропустить.

Что касается «Интера» и «Тоттенхэма», то надеюсь, что в плей-офф выйдет лучшая команда. Конечно, мы будем играть в нашу игру, стараясь выиграть», – сказал Пике.

Встреча «Барселона» – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 11 декабря.