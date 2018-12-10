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    • Пике: «Барселона» будет играть с «Тоттенхэмом» на победу, как делает это всегда»

    Пике: «Барселона» будет играть с «Тоттенхэмом» на победу, как делает это всегда»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что каталонцы намерены победить «Тоттенхэм» в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Сине-гранатовые уже вышли в 1/8 финала с первого места. «Тоттенхэм» располагается на второй строчке, опережая «Интер» по личным встречам. В случае победы над «Барселоной» лондонцы гарантируют себе участие в плей-офф турнира.

    «Конечно, мы будем играть на победу, как делаем всегда. Наша история показывает это, плюс мы не хотим прерывать нашу хорошую серию результатов. В частности, мы хотим победить и еще в одной игре не пропустить.

    Что касается «Интера» и «Тоттенхэма», то надеюсь, что в плей-офф выйдет лучшая команда. Конечно, мы будем играть в нашу игру, стараясь выиграть», – сказал Пике.

    Встреча «Барселона» – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 11 декабря.

    Источник: Football Italia

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    10.12.2018 14:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 декабря 2018, 17:24

      жерар ну а кто сомневается ! эти петухи как камп ноу выиграть хотят? барселона победа и проход интера !

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