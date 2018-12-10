Пьянич: «Ювентус» может освободить Погба от сложных отношений с Моуринью»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич высказался насчет возможного возвращения в клуб хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Ранее СМИ сообщили, что у француза испортились отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью и он может покинуть Англию зимой. Футболист уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

«Конечно, все мечтают о Погба. Те, кто перешел в нашу команду, – отличные игроки. «МЮ» позаботится о том, что нужно для улучшения. Конечно, его возвращение будет приветствоваться.

Француз – одно из самых больших желаний фанатов, которые могут представить себе сказочную полузащиту команды с ним в составе. С другой стороны, возвращение в Погба в Турин, освобождение его от сложных отношений с Моуринью, могло бы стать одним из нескольких способов улучшить команду, которая до сих пор держала немыслимый ритм», – цитирует Пьянича Tribalfootball со ссылкой на RAI Sport.