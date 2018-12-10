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    • Пьянич: «Ювентус» может освободить Погба от сложных отношений с Моуринью»

    Пьянич: «Ювентус» может освободить Погба от сложных отношений с Моуринью»

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич высказался насчет возможного возвращения в клуб хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Ранее СМИ сообщили, что у француза испортились отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью и он может покинуть Англию зимой. Футболист уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

    «Конечно, все мечтают о Погба. Те, кто перешел в нашу команду, – отличные игроки. «МЮ» позаботится о том, что нужно для улучшения. Конечно, его возвращение будет приветствоваться.

    Француз – одно из самых больших желаний фанатов, которые могут представить себе сказочную полузащиту команды с ним в составе. С другой стороны, возвращение в Погба в Турин, освобождение его от сложных отношений с Моуринью, могло бы стать одним из нескольких способов улучшить команду, которая до сих пор держала немыслимый ритм», – цитирует Пьянича Tribalfootball со ссылкой на RAI Sport.

    Источник: Tribalfootball

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    10.12.2018 12:27
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    Комментарии149
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      Рейтинг: +70725

      insider_retro 13 декабря 2018, 23:45

      Зениту запулил какой-то Змргал... Четыре согласных в начале его фамилии не помешали ему огорчить уставших и немотивированных питерцев...
      Вечер полон неудач и разочарований...
      Пора его завершать, плюнуть через левое плечо, спрятать корм от хомяка (слишком громко топил за Севилью) и с надеждой на завтрашний день, уткнуться в подушку..))
      Немного ещё помониторю виртуальные просторы...
      Всем всего приятного и до завтра!..))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 14 декабря 2018, 00:01

      Мы с тобой остались вдвоём. Тебе не на дежурство с утра ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Рубик Докоян 14 декабря 2018, 00:03

      Нет, Олег!..
      Завтра я крайний день буду тащить вахту туточки..))
      А в субботу на склад к собакам, мешкам и мышам..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 14 декабря 2018, 00:04

      Тогда ясно. Посмотрим, сколько Зениту ещё отгрузят.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 23:26

      Лацио-Айнтрахт ещё не угадал полностью. По двум показателям 4:2 и в 6-и вариантах 1:1 получилось.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 13 декабря 2018, 23:22

      ну что ж... с верой в питер и Дзюбу в частности, удалюсь примять шконку!

      всем удачи, и до завтра!
      Андрес, удачной смены!

      4
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      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 13 декабря 2018, 23:24

      До завтра, Андрик!..
      Засыпай с добрыми намерениями и грандиозными планами!..))

      4
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 13 декабря 2018, 23:27

      (с) ...и грандиозными планами..

      про окно в женской бани я помню)

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 декабря 2018, 23:55

      До завтра, Андрюша, спокойной ночи.

      4
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      Рейтинг: +70725

      insider_retro 13 декабря 2018, 23:12

      Для Project Бабангида...
      (с) как маленькие дети голубей на площадях гоняют...
      Голуби - это городские крысы с крыльями...
      Миротворцы из них хреновые, а потому гонения на них не напрасны..))

      4
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 13 декабря 2018, 23:21

      сам не навижу эту дичь... я там ниже написал.... пара соколов решает эту проблему... но в крупных городах благородные птицы не живут... так что "голубятне" в мегаполисах ничто не угрожает...

      гляди как как с подтекстом сказанул... сам от себя не ожидал..)

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      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 13 декабря 2018, 23:23

      А я ожидал и не обманулся в ожиданиях...
      У нас с тобой близкие взгляды на крючконосых палестинцев и разноцветных меньшевиков..))

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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 13 декабря 2018, 23:25

      )))

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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 13 декабря 2018, 23:26

      Ясер Арафат шевельнулся..) но потом успокоился)

      4
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 23:09

      У Зенита в воротах Кержаков. Надо Заканчивать.Всем спокойной ночи!

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 13 декабря 2018, 23:12

      И 5 защитников... задолбал Сэм этой расстановкой. Спокойной ночи, Саша.

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > zigbert 13 декабря 2018, 23:12

      (с) ...в воротах Кержаков..

      каждый сливает Лигу Европы как может)

      до завтра Сань

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      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > zigbert 13 декабря 2018, 23:13

      Спи спокойно, Саня!..
      Обожаемая команда так же заснёт сегодня без лишних переживаний..))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 22:59

      Из закончившихся игр только в игре Види-Челси не угадал, ставил П2 и ТМ. в 4-х матчах угадал оба показателя, в остальных по одному.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Рубик Докоян 13 декабря 2018, 23:02

      Пора, Олег, от прикидок, притирок и прогнозов, переходить к полноценному разорению букмекерских контор..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 декабря 2018, 23:06

      Олег, два "посланника дьявола" уже поют песнь , искушая тебя..))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 декабря 2018, 23:08

      Я для себя так по быстрому начиркал и всё. А начни играть, буду как дятел сидеть и выискивать тратя время, где, чего и как, выясняя. Для меня важнее для себя, не утратил я чуйку и нюх. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 декабря 2018, 23:10

      они своими трелями тебя в крапиву затянуть пытаются))

      мы тебя потом тут потеряем... будешь сидеть сутками анализировать..

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 13 декабря 2018, 23:11

      Меня друг два года уговаривал, но меня это не заинтересовало. я в своё время в "Спортлото" наигрался и успешно. Потом долго на фондовом рынке. И сейчас бы работал там будь деньги. А тут просто для себя без траты времени.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 декабря 2018, 23:16

      Меня это Андрюша не затягивает. Если я к фондовому рынку остыл, где 20 лет наблюдал, писал, анализировал, штудировал сленг, смотрел канал РБК постоянно и слушал радио бизнес ФМ. Вёл дневник, отслеживая котировки и индексы. А теперь и не заглядываю на сайты и нечего не смотрю и не слушаю.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro 13 декабря 2018, 22:41

      Пока наши беззлобно сливают, хотелось бы продолжения душещипательных тем про окна в женской бане и резиновую куклу..))
      Так вдохновили и так же спустили на тормозах..))
      Тем более, что наших скоро доимеют и выкинут, как использованные изделия..))

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 13 декабря 2018, 22:50

      меня бы тема с Маргулисом вдохновила... но так как у меня с "машиной времени" натянутые отношения , развивать не стал)

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      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 13 декабря 2018, 22:54

      На этой ниве, Андрик, я нечем помочь не могу...
      Но, если надо кого-либо облить под шумок помоями, - то только ткни перстом указующим!..))

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 13 декабря 2018, 22:57

      где бы столько помоев раздобыть , что бы каждому по заслугам из них воздать..?

      5
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 22:35

      Оказавшись на глубине с трудом выбрался на поверхность.
      Олегу и Андрею привет!!!

      5
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > zigbert 13 декабря 2018, 22:38

      Здравия Сань!
      мы тоже в недра заныривали, и тебя там лицезрели... надеюсь ты не сильно удручён происходящим в вильяреале ?

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 13 декабря 2018, 22:41

      Ещё раз, Саша. привет. )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > Project Бабангида 13 декабря 2018, 22:46

      Я как то не думал что Спартак не покажут. Посмотрел по каналам - нигде нет. Обидно конечно но с другой стороны и лучше. Спартаку дальше ничего не светило.

      5
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      Рейтинг: +101394

      zigbert > Рубик Докоян 13 декабря 2018, 22:48

      Краснодар проиграл 0:3 ,но прошел в следующий этап ЛЕ.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 13 декабря 2018, 22:51

      Расклады турнирной таблицы. Одни выиграв 3:0 на последнем месте в группе, другие проиграв 0:3 выходят из группы. Но в плей-офф с такой игрой делать нечего.

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      zigbert > Рубик Докоян 13 декабря 2018, 22:56

      Краснодар в нашем чемпионате выглядит очень уверенно но даже и он не смог устоять от средней Европейской команды.

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      Рубик Докоян > zigbert 13 декабря 2018, 23:00

      Он только во втором тайме прибавлял, и то не всегда удавалось дожать, но чаще выигрывал 2:1. Проблемы в обороне есть и существенные.

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      insider_retro 13 декабря 2018, 22:29

      Для Project Бабангида...
      (с) клавиатурные бойцы самые упёртые...
      Слишком хорошо ты, Андрик, думаешь обо мне, простом складском работнике...
      Одна забота, - мешком бы не привалило, собаки бы не покусали, да мыши бы не уволокли...)) А ты, - бойцовство!..)) Не моё..))

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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 13 декабря 2018, 22:31

      не юли Андрес... не юли...! нас с шинником не обведёшь, знаем, если тебе надо будет, так упрёшься ... ишак карабахский позавидует..))

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 13 декабря 2018, 22:20

      блин... ну ладно бычьё... там действительно янычары подмочь могут, но спартак.... как так то...?!

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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > shlomo 13 декабря 2018, 22:33

      ну в общем то да... Андрес вчера примерно так всё это и описывал... редкие всплески... а потом суровые и и беспробудные будни..

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