«Уфа» представила Деда Мороза в качестве новичка клуба

Сегодня, 10 декабря, «Уфа» провела пресс-конференцию. На ней в качестве главного тренера был утвержден Дмитрий Кириченко, подписавший с командой полуторагодичный контракт.

Также «Уфа» представила новичка клуба – Деда Мороза, которому вручили футболку с номером «102».

Ранее клуб анонсировал, что 10 декабря команда подпишет контракт с опытным российским ветераном.