«Уфа» представила Деда Мороза в качестве новичка клуба

Я его знаю, хороший игрок, самое то при нашем зимнем чемпионате.Даже в валенках играет лучше, чем некоторые в бутсах.При необходимости может посохом притормозить-подморозить соперника. А пока срочно надо отдать в аренду нашим клубам, играющих в ЛЕи ЛЧ.
Сегодня, 10 декабря, «Уфа» провела пресс-конференцию. На ней в качестве главного тренера был утвержден Дмитрий Кириченко, подписавший с командой полуторагодичный контракт.
Также «Уфа» представила новичка клуба – Деда Мороза, которому вручили футболку с номером «102».
Ранее клуб анонсировал, что 10 декабря команда подпишет контракт с опытным российским ветераном.