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    «Уфа» представила Деда Мороза в качестве новичка клуба

    Сегодня, 10 декабря, «Уфа» провела пресс-конференцию. На ней в качестве главного тренера был утвержден Дмитрий Кириченко, подписавший с командой полуторагодичный контракт.

    Также «Уфа» представила новичка клуба – Деда Мороза, которому вручили футболку с номером «102».

    Ранее клуб анонсировал, что 10 декабря команда подпишет контракт с опытным российским ветераном.

    Источник: «Чемпионат»

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    10.12.2018 11:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 11 декабря 2018, 07:28

      Я его знаю, хороший игрок, самое то при нашем зимнем чемпионате.Даже в валенках играет лучше, чем некоторые в бутсах.При необходимости может посохом притормозить-подморозить соперника. А пока срочно надо отдать в аренду нашим клубам, играющих в ЛЕи ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 10 декабря 2018, 15:01

      Юмор хороший не повредит.
      Но почему 102 , кто в курсе?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 > SIRIUS 2002 11 декабря 2018, 07:23

      По региону.

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