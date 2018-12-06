«Уфа» 10 декабря представит нового игрока. Это будет опытный российский ветеран

«Уфа» 10 декабря в рамках организованного Дня футбола представит нового футболиста. Фамилию новичка клуб не раскрывает, но, как сообщает «Медиакорсеть», это будет опытный российский ветеран.

«Новый игрок – это россиянин, опытный ветеран, очень и очень известный, универсал, но крупный (скорее даже таранного типа). Это семьянин и душа компании. Неизвестно, как он заиграет в клубе, скорее его берут для поднятия медийности клуба», – приводит «Медиакорсеть» слова источника, знакомого с ситуацией.