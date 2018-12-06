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    • «Уфа» 10 декабря представит нового игрока. Это будет опытный российский ветеран

    «Уфа» 10 декабря представит нового игрока. Это будет опытный российский ветеран

    «Уфа» 10 декабря в рамках организованного Дня футбола представит нового футболиста. Фамилию новичка клуб не раскрывает, но, как сообщает «Медиакорсеть», это будет опытный российский ветеран.

    «Новый игрок – это россиянин, опытный ветеран, очень и очень известный, универсал, но крупный (скорее даже таранного типа). Это семьянин и душа компании. Неизвестно, как он заиграет в клубе, скорее его берут для поднятия медийности клуба», – приводит «Медиакорсеть» слова источника, знакомого с ситуацией.

    Источник: «Медиакорсеть»

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    06.12.2018 20:17
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 декабря 2018, 11:46

      Павлюченко, быстрее всего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 7 декабря 2018, 10:56

      радченко чтоли? или омари тетрадзе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 7 декабря 2018, 09:47

      не ужели Черчесова?........

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6467

      Ганнибал Лектор 7 декабря 2018, 06:56

      Ребко расчехляет бутсы?

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 7 декабря 2018, 00:18

      Еще забыли добавить слова "талантливый" и "перспективный", тогда точная характеристика российского футболиста была бы.

      0
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 7 декабря 2018, 00:00

      Аршавин что-ли?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 6 декабря 2018, 23:39

      "это россиянин, опытный ветеран, очень и очень известный, универсал,"

      Если бы не слово "универсал", то вариантов было бы масса.

      Но слова "универсал" и "опытный ветеран" список "счастливчиков" существенно сузили.

      1
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      Рейтинг: +261

      salexeich 6 декабря 2018, 22:30

      Единственный ветеран, который подходит по этим характеристикам, это Погребняк, но он уже в составе "Урала". Может быть, Уфа берёт его в аренду. Если не он, тогда Павлюченко или Аршавин, хоть они и объявили о своём уходе из футбола.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > salexeich 6 декабря 2018, 22:35

      Шава тянет на крупного таранного семьянина...

      7
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Рубик Докоян 7 декабря 2018, 10:57

      булыкин

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > спанчес 7 декабря 2018, 20:32

      Булыкин в "Локо" пристроился советником президента клуба уже второй год. Больше всех Павлик ( "спящий гигант" ) подходит под это описание.

      0
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      Рейтинг: +4632

      Бомбардиръ 6 декабря 2018, 22:21

      Салават Юлаев?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот 6 декабря 2018, 22:09

      Тарасов, на выход!

      1
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