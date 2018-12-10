Гилерме – о Глушакове и Каррере: «Не уверен, что один игрок может уволить тренера»

Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал ситуацию с увольнением Массимо Каррера с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что капитан Денис Глушаков выступил против итальянца. Позднее фанаты призвали руководство вернуть в команду 54-летнего специалиста и расторгнуть контракт с хавбеком.

– Вы пять лет были в одной команде с Глушаковым. Удивлены тем, что болельщики «Спартака» сейчас называют его предателем?

– Удивлен. Когда Денис играл в «Локомотиве», я знал его как порядочного человека. Но никто не знает, что ждет нас в будущем. Сложно об этом говорить. Я надеюсь, что он справится.

– Вы верите, что он мог выступать заговорщиком против Карреры?

– Не знаю. Я не уверен, что один игрок может уволить тренера, но тяжело говорить, потому что это совсем другая команда. Не знаю, что там происходит внутри.

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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