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    • Гилерме – о Глушакове и Каррере: «Не уверен, что один игрок может уволить тренера»

    Гилерме – о Глушакове и Каррере: «Не уверен, что один игрок может уволить тренера»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал ситуацию с увольнением Массимо Каррера с поста главного тренера «Спартака».

    Ранее сообщалось, что капитан Денис Глушаков выступил против итальянца. Позднее фанаты призвали руководство вернуть в команду 54-летнего специалиста и расторгнуть контракт с хавбеком.

    – Вы пять лет были в одной команде с Глушаковым. Удивлены тем, что болельщики «Спартака» сейчас называют его предателем?

    – Удивлен. Когда Денис играл в «Локомотиве», я знал его как порядочного человека. Но никто не знает, что ждет нас в будущем. Сложно об этом говорить. Я надеюсь, что он справится.

    – Вы верите, что он мог выступать заговорщиком против Карреры?

    – Не знаю. Я не уверен, что один игрок может уволить тренера, но тяжело говорить, потому что это совсем другая команда. Не знаю, что там происходит внутри.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Известия»

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    10.12.2018 10:03
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 10 декабря 2018, 12:24

      А кто сказал что он это сделал один? Схема простая, Глушак подговаривает игроков сливать матчи, а Измайлов поет Федуну песенки про то, какой Каррера плохой. Ну а Федуну дешевле уволить тренера чем игрока с жирным контрактом, который тот же Измайлов ему протолкнул, думаю он с этого контракта то же имеет свою долю.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 10 декабря 2018, 11:07

      Как же в одном высоком кабинете сейчас ржёт некий Измайлов.И приговаривает: битый не битого везёт.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 10:53

      Если бы у него не было поддержки ,то конечно не смог бы уволить.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +98

      АХА 10 декабря 2018, 10:30

      Ты то куда лезешь?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > АХА 10 декабря 2018, 12:59

      Журналист спросил, он ответил. А журналисты спокойно могут лезть туда, куда посчитают нужным.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 декабря 2018, 10:13

      Если этот кабинетный игрок-Федун,то может.А вот полевой игрок вряд ли.

      2
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