У Дзюбы рецидив травмы. Он может пропустить матч со «Славией»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Артема Дзюбы. Форвард не попал в заявку команды на матч 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«У Дзюбы рецидив травмы, поэтому он не вышел. Завтра решим, сумеет ли он сыграть в Праге», – сказал Семак.

Матч Лиги Европы против «Славии» пройдет 13 декабря в Чехии и начнется в 23:00 по московскому времени.

В этом сезоне Дзюба провел в РПЛ 16 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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