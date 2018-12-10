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    • У Дзюбы рецидив травмы. Он может пропустить матч со «Славией»

    У Дзюбы рецидив травмы. Он может пропустить матч со «Славией»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Артема Дзюбы. Форвард не попал в заявку команды на матч 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

    «У Дзюбы рецидив травмы, поэтому он не вышел. Завтра решим, сумеет ли он сыграть в Праге», – сказал Семак.

    Матч Лиги Европы против «Славии» пройдет 13 декабря в Чехии и начнется в 23:00 по московскому времени.

    В этом сезоне Дзюба провел в РПЛ 16 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

    Дзюба – об отсутствии в заявке «Зенита»: «Конец года – все болячки усугубились»

    Источник: «Чемпионат»

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    10.12.2018 07:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 10 декабря 2018, 14:32

      ТОГДА ЗЕНИТУ БУДЕТ ТРУДНО

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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 10 декабря 2018, 10:07

      Зенит при любом результате останется на первом месте. Славии нужна как минимум ничья.
      В связи с неудачами в последних матчах у Зенита есть шанс просто поэкспериментировать и попытаться разобраться в причинах своих неудач.
      Хотя лично моё мнение, что причина последних неудач в том, что слишком рано себя чемпионами почувствовали.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 09:37

      В Праге уже для " Зенита" товарищеская игра. Вот пусть Сэм в ней и экспериментирует с составом. Пусть ещё проверит несостоятельность выбранной им схемы игры 3-5-2, где один из ЦЗ Анюков. В двух последних матчах пропустили 6 голов и тут 2-3 получат. Больные, травмированные пусть лечатся, восстанавливаются и отдыхают.

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      Рейтинг: +6913

      батог 10 декабря 2018, 08:30

      Надо что бы отдохнул перед отпуском!

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