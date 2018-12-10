Быстров: «Для чего Маркизио нужен «Зениту»? Кто его покупал? Он не усилил команду»

А зачем Зениту нужны были : Новосельцев, Заболотный, Мевля, Полоз.......??? Список можно продолжать ну очень долго.
Зениту нужны : Кузяев, Дзюба, Иванович!!! Остальных можно смело выгонять! Набрали игроков на четыре состава, а толку ноль!!!
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал руководство петербургского клуба за приобретение хавбека Клаудио Маркизио.
– Вот это приобретение вызывает вопросы. Непонятно, для чего этот полузащитник нужен был «Зениту». Кто его покупал? Но это уже внутреннее дело клуба.
– Кто еще из игроков у вас вызывает серьезные вопросы?
– Я сейчас говорю про последние приобретения. Летом же только Маркизио пришел в команду? Итальянец, возможно, хороший игрок. Но по факту он «Зенит» не усилил.
Маркизио перешел в «Зенит» летом в качестве свободного агента. В этом сезоне итальянец провел в РПЛ девять матчей и забил два гола.
Пока Маркизио – провал «Зенита» и всей РПЛ