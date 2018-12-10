Быстров: «Для чего Маркизио нужен «Зениту»? Кто его покупал? Он не усилил команду»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал руководство петербургского клуба за приобретение хавбека Клаудио Маркизио.

– Вот это приобретение вызывает вопросы. Непонятно, для чего этот полузащитник нужен был «Зениту». Кто его покупал? Но это уже внутреннее дело клуба.

– Кто еще из игроков у вас вызывает серьезные вопросы?

– Я сейчас говорю про последние приобретения. Летом же только Маркизио пришел в команду? Итальянец, возможно, хороший игрок. Но по факту он «Зенит» не усилил.

Маркизио перешел в «Зенит» летом в качестве свободного агента. В этом сезоне итальянец провел в РПЛ девять матчей и забил два гола.

Пока Маркизио – провал «Зенита» и всей РПЛ