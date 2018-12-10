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    • Быстров: «Для чего Маркизио нужен «Зениту»? Кто его покупал? Он не усилил команду»

    Быстров: «Для чего Маркизио нужен «Зениту»? Кто его покупал? Он не усилил команду»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал руководство петербургского клуба за приобретение хавбека Клаудио Маркизио.

    – Вот это приобретение вызывает вопросы. Непонятно, для чего этот полузащитник нужен был «Зениту». Кто его покупал? Но это уже внутреннее дело клуба.

    – Кто еще из игроков у вас вызывает серьезные вопросы?

    – Я сейчас говорю про последние приобретения. Летом же только Маркизио пришел в команду? Итальянец, возможно, хороший игрок. Но по факту он «Зенит» не усилил.

    Маркизио перешел в «Зенит» летом в качестве свободного агента. В этом сезоне итальянец провел в РПЛ девять матчей и забил два гола.

    Пока Маркизио – провал «Зенита» и всей РПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2018 07:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 10 декабря 2018, 10:55

      А зачем Зениту нужны были : Новосельцев, Заболотный, Мевля, Полоз.......??? Список можно продолжать ну очень долго.
      Зениту нужны : Кузяев, Дзюба, Иванович!!! Остальных можно смело выгонять! Набрали игроков на четыре состава, а толку ноль!!!

      2
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 10 декабря 2018, 10:47

      никогда еще не было такого чтобы в Зените не было игрока действительно сильного но сейчас именно так все среднего и вообще нулёвого уровня типа игрочишки вот поэтому так и играют ну может один Паредес повыше классом но и он играет спустя рукава и мечтает как бы свалить из России да и русские которые сидят на скамейке е особо рвутся в бой их всё устраивает зарплата на порядок выше чем откуда они пришли

      2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 10:28

      Если игрок оказался не нужен знаменитому итальянскому клубу ,то это о чем то говорит.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 декабря 2018, 10:10

      Небритый тормоз,вот кто этот Маркизио!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 09:31

      "Пассажиров" и "лавочников" в "Зените" намного больше , чем качественных игроков. А их приглашение в клуб уже прямое следствие работы сидящих в клубе митрофанушек...

      5
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      Рейтинг: +6389

      порт 10 декабря 2018, 08:09

      Вова, завязывай бухать.

      1
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 10 декабря 2018, 07:35

      Валенок, он свободным агентом пришел в Зенит.

      0
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