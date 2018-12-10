Примера. «Реал Сосьедад» проиграл «Вальядолиду», «Бетис» выиграл у «Райо Вальекано»

«Реал Сосьедад» проиграл«Вальядолиду» в матче 15-го тура Примеры со счетом 1:2.

«Реал» с 19-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Вальядолид» с 20-ю очками идет на 12-м месте.

В другом матче «Бетис» выиграл у «Райо Вальекано» – 2:0. «Бетис» (22 очка) идет седьмым, «Райо Вальекано» (10 очков) идет предпоследним.

Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

Реал Сосьедад – Вальядолид – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Тони, 16; 0:2 – Антонито, 54; 1:2 – Оярсабаль, 62.

Бетис – Райо Вальекано – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ло Селсо (пенальти), 59; 2:0 – Сидней, 76.

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