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    Дзюба может пропустить матч со «Славией» из-за травмы

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не вошел в заявку на матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2). Главный тренер санкт-петербуржцев Сергей Семак прокомментировал состояние футболиста.

    – Отсутствие Дзюбы означает, что он и в Праге не сыграет?

    – У него рецидив травмы, сегодня не смог сыграть. Что касается Праги, то завтра решим. Такая вероятность есть.

    Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Славия» – «Зенит» пройдет в четверг, 14 декабря.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    09.12.2018 23:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 декабря 2018, 23:28

      Пусть отдыхает. Он сегодня был нужен в игре с "Рубином", а со "Славией" нет необходимости. Можно Анюкова вместо него впереди попробовать...

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 00:11

      до весны поправится,просто закис артёмка без кокоши

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > himik2-62 10 декабря 2018, 00:13

      Там не одному ему восстанавливаться надо. Всё-таки сезон выдался напряжённым и без летнего отпуска у Дзюбы.

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Рубик Докоян 11 декабря 2018, 16:42

      Такое ощущение что Анюкова можно везде попробовать думает Семак)))

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > himik2-62 11 декабря 2018, 16:43

      Ну так отправим в Сизо его, вместе веселей!

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