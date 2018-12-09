Дзюба может пропустить матч со «Славией» из-за травмы

Пусть отдыхает. Он сегодня был нужен в игре с "Рубином", а со "Славией" нет необходимости. Можно Анюкова вместо него впереди попробовать...
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не вошел в заявку на матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2). Главный тренер санкт-петербуржцев Сергей Семак прокомментировал состояние футболиста.
– Отсутствие Дзюбы означает, что он и в Праге не сыграет?
– У него рецидив травмы, сегодня не смог сыграть. Что касается Праги, то завтра решим. Такая вероятность есть.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Славия» – «Зенит» пройдет в четверг, 14 декабря.