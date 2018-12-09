РПЛ. «Зенит» проиграл «Рубину», но остался на первом месте 

«Зенит» проиграл «Рубину» в матче 17-го тура РПЛ со счетом 1:2. Дубль в составе казанцев оформил защитник Егор Сорокин. У хозяев отметился полузащитник Леандро Паредес.

«Зенит» с 34 очками остался на первой строчке в турнирной таблице. Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» (1:1), набрал 33 очка и теперь занимает вторую строчку.

«Рубин» с 25-ю очками поднялся на шестое место.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сорокин, 8; 0:2 – Сорокин, 50; 1:2 – Паредес (с пенальти), 59.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Ерохин (Маркизио, 65), Кузяев, Шатов, Мак (Заболотный, 55), Эрнани, Паредес, Дриусси.

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Навас, Байрамян, Сорокин, Калинин, Абдуллин (Степанов, 63), Уремович, Камболов, Сагитов (Бухаров, 85).

Предупреждения: Эрнани, 18; Шатов, 28; Нету, 49; Паредес, 55; Маркизио, 85 – Байрамян, 29; Калинин, 39; Сагитов, 61.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

«Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил состав