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    РПЛ. «Зенит» проиграл «Рубину», но остался на первом месте 

    «Зенит» проиграл «Рубину» в матче 17-го тура РПЛ со счетом 1:2. Дубль в составе казанцев оформил защитник Егор Сорокин. У хозяев отметился полузащитник Леандро Паредес.

    «Зенит» с 34 очками остался на первой строчке в турнирной таблице. Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» (1:1), набрал 33 очка и теперь занимает вторую строчку.

    «Рубин» с 25-ю очками поднялся на шестое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сорокин, 8; 0:2 – Сорокин, 50; 1:2 – Паредес (с пенальти), 59.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Ерохин (Маркизио, 65), Кузяев, Шатов, Мак (Заболотный, 55), Эрнани, Паредес, Дриусси.

    «Рубин»: Бабурин, Гранат, Навас, Байрамян, Сорокин, Калинин, Абдуллин (Степанов, 63), Уремович, Камболов, Сагитов (Бухаров, 85).

    Предупреждения: Эрнани, 18; Шатов, 28; Нету, 49; Паредес, 55; Маркизио, 85 – Байрамян, 29; Калинин, 39; Сагитов, 61.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    «Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил состав

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2018 20:55
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    Комментарии143
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      Рейтинг: +594

      спартач-тверь 10 декабря 2018, 10:43

      Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит!...

      2
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      Рейтинг: +5736

      Дядя Серёжа 10 декабря 2018, 09:22

      Всем стало интересней, может и бомжам.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 декабря 2018, 09:20

      Семак проиграл, команду не обновляет, едет на старом багаже.

      0
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 10 декабря 2018, 09:08

      уря бомжатник посыпался

      0
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      Рейтинг: +5035

      neveldomha 10 декабря 2018, 09:07

      Мое мнение такое. Сергей Богданович Семак - это не тренер уровня Зенита. Он не способен завести команду, состоящую из денежных мешков, кое как передвигающихся по полю. Это спокойствие тренера на поле превращается в умирании эмоций игроков. А им нужен офигеннейший пинок. Если бы Семак запустил бутылкой в того же Ивановича, да хоть в кого, лишь бы попал....... вот тут бы зашевелились затрясись монетки в денежных мешках. А он смотрит как тютя, переживает, где то там, глубоко, очень глубоко в душе, и всёёёёё. Команде нужен такой как Клопп, как Эмери. Нужен эмоциональный взрыв.

      3
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 10 декабря 2018, 09:01

      Косячники, блин. Надо-ж так облажаться! На работе был-не смотрел, но надеялся. Оказалось-зря. Грусть-печаль одна беспросветная. Не растёт команда вверх, а ползёт куда-то в.......(((

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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 10 декабря 2018, 08:59

      ЭТО хорошо.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 10 декабря 2018, 08:30

      Ребятишки!
      Кто статистику ведёт,посмотрите на графики Зенита.. Из года в год,предзимье- для Зенита провал...
      А признаком мастерства всегда была стабильность.. Зениту хвала и честь за то,что не похерил ЛЕ и это явно ему помешает успешно играть в РПЛ, но есть один джокер в рукаве у Семака..
      Если весной выйдет Саня Бутырский, то пощады от него не будет никому, а если не выйдет,то в этом сезоне не будет весенней раскачки,которую Саня устраивал после каникул(а когда сам не играл из-за травмы,то морально Дзюбу низводил)..
      Бердыев же сказал,кому наденут на шеи медали...

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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 10 декабря 2018, 08:03

      в кто коментировал игру? смешно когда он после очередного ляпа зенитовца говорил - этот игрок никогда не ошибается. .

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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 10 декабря 2018, 07:36

      тот случай когда старая команда помогла Семаку усидеть в кресле. болел с праздником футбола

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