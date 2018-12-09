Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0).

– Это был наш лучший матч в первой части сезона. Сказал ребятам, что надо продолжать в том же духе. Так держать! Психологически правильно настроились на матч.

Наша задача – сохранить то, что есть сейчас. Если все выкладываются и выполняют свои функции, то у нас все получается. Вы и сами видели.

– Было ли тактической задумкой то, что многие атаки шли через вас?

– Мне кажется, у нас всегда такая задумка.

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