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    • Рауш – о победе над «Уралом»: «Это наш лучший матч в первой части сезона»

    Рауш – о победе над «Уралом»: «Это наш лучший матч в первой части сезона»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0).

    – Это был наш лучший матч в первой части сезона. Сказал ребятам, что надо продолжать в том же духе. Так держать! Психологически правильно настроились на матч.

    Наша задача – сохранить то, что есть сейчас. Если все выкладываются и выполняют свои функции, то у нас все получается. Вы и сами видели.

    – Было ли тактической задумкой то, что многие атаки шли через вас?

    – Мне кажется, у нас всегда такая задумка.

    Самая скучная команда РПЛ зажгла перед переездом на новую арену

    Источник: «Чемпионат»

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    09.12.2018 19:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 декабря 2018, 22:15

      Интересно, а какой настрой был в 16 матчах перед этим? Дурку валять?

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      Рейтинг: +562

      Elisey13 9 декабря 2018, 19:43

      Урал силы оставил со Спартаком в Кубке России на Динамо не хватило!

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