РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой», 19-летний Игнатьев забил четыре гола в пяти последних матчах

В матче 17-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Уфой» (1:1). Голом у хозяев отметился Иван Игнатьев – это четвертый забитый мяч 19-летнего россиянина в пяти последних играх.

«Краснодар» набрал 33 очка и остался на втором месте в турнирной таблице, «Уфа» – 14-я.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Краснодар – Уфа – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Тилль, 14; 1:1 – Игнатьев, 26.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Сулейманов, 67), Перейра, Классон (Уткин, 82), Вандерсон, Куэва (Рамирес, 67), Игнатьев.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Кротов (Бизяк, 46), Карп (Пауревич, 70), Салатич, Тилль, Игбун.

Предупреждения: Спайич, 50 – Бизяк, 61; Карп, 64; Салатич, 84; Игбун, 87.

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