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    • РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой», 19-летний Игнатьев забил четыре гола в пяти последних матчах

    РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой», 19-летний Игнатьев забил четыре гола в пяти последних матчах

    В матче 17-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Уфой» (1:1). Голом у хозяев отметился Иван Игнатьев – это четвертый забитый мяч 19-летнего россиянина в пяти последних играх.

    «Краснодар» набрал 33 очка и остался на втором месте в турнирной таблице, «Уфа» – 14-я.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Краснодар – Уфа – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Тилль, 14; 1:1 – Игнатьев, 26.

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Сулейманов, 67), Перейра, Классон (Уткин, 82), Вандерсон, Куэва (Рамирес, 67), Игнатьев.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Кротов (Бизяк, 46), Карп (Пауревич, 70), Салатич, Тилль, Игбун.

    Предупреждения: Спайич, 50 – Бизяк, 61; Карп, 64; Салатич, 84; Игбун, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2018 18:24
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    Комментарии20
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      Рейтинг: -2

      ccert 9 декабря 2018, 22:09

      Мужики, как ваши ставки? Не очень?
      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      -1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 9 декабря 2018, 21:51

      Вот и началось. Всяким ничтожным командам дарят очки.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 21:33

      Черчесову на заметку ,пора привлекать его в сборную.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 9 декабря 2018, 21:15

      Жаль что не удалось дожать уфимцев...Шансы всё же были...Всё равно второе место перед зимней паузой - отличный результат!Не терять настрой и постараться весной остаться в зоне ЛЧ!!!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 декабря 2018, 19:17

      игбун чё там за стенкой потерял на карачках ползал наверное рубль потерял

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 9 декабря 2018, 18:57

      В России реально болею за Краснодар, но правда остаётся правдой: Краснодар абсолютно бесхребетная, бесхарактерная команда.теряя очки с такими командами из года в год....

      7
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > Tsigan 9 декабря 2018, 18:59

      да подругому и не будет .спартак цска локомотив зенит потом только краснодар ростов пытается влезть в эту гильдию иих сразу начинают мочить ручные судьи

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 9 декабря 2018, 18:30

      просрочка в своём репертуаре у быков яйцев нет кастраты.начали игры сдавать

      -3
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > латунный сепаратист 9 декабря 2018, 18:50

      Странно , поставил в winline на Краснодар, ну не должны они не невыигрывать у Уфы, вот такая потеря очков и скажется на итогах, не думаете , что молодой тренер Краснодара , из-за хорошей спортивной прессы , решил что он тренер высшей категории.

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > zritelx 9 декабря 2018, 18:55

      .газпром не должны обижать.уже года три просрочка претендует на лигу чемпионов а в решающих играх сливается.и скажите что это не так.или сами нехотят или им команду даюта и быки ситановятся ручными

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > zritelx 9 декабря 2018, 18:57

      а тренер он некакой руководит там армянин а он прикрытие

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 декабря 2018, 18:28

      а почему не выпускают сулейманова ?

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 декабря 2018, 18:26

      Быки упустили шанс опередить Зенит...

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > a-rakhmatov 9 декабря 2018, 18:35

      Чтобы опередить Зенит необходимо было выиграть мат с
      Уфой и чтобы Зенит проиграл бы Рубину.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > vladimir-7 9 декабря 2018, 21:00

      Вот видишь Быки могли бы быть лидером при победе над Уфой!....

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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > a-rakhmatov 10 декабря 2018, 09:57

      Я об этом и писал еще до игры.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > gosproektikabinet 10 декабря 2018, 09:59

      Но почти так и вышло, как я написал до игры.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 9 декабря 2018, 18:26

      Не плохая игра.
      Под конец преимущество быков было просто подавляющим, но 2 (два) штафных исполненых бездарно, принесли всего 1 очко.
      А жаль.

      3
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > vka1970 9 декабря 2018, 21:32

      Как так можно? Если б судья дабвил 1 час,все равно не забили-бы.Все выходящие со стадиона говорили об этом.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > владимир миронов 9 декабря 2018, 21:47

      Со стадиона наверно видней.
      Не спорю.

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