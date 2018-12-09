Д'Урбано: «Рианчо не выглядел соратником Карреры»

Бывший тренер «Спартака» Джорджо Д'Урбано рассказал о взаимоотношениях в штабе экс-главного тренера московского клуба Массимо Карреры.

Каррера покинул «Спартак» в октябре 2018 года. Его место занял Рауль Рианчо, который вскоре был уволен.

– С вашего ухода из «Спартака» прошло полгода, а Карреру уволили менее двух месяцев назад. Скажите честно, вы ожидали, что он не продержится в Москве до окончания контракта?

– Массимо – боец по натуре. Я знал, что сам он никогда не сдастся, но понимал в то же время, что теперь ему придется сложнее, чем раньше. В прошлом сезоне мы с Мальфатти выступили в роли преданных представителей его штаба, могли служить для него щитом в разных ситуациях, а в этом он остался один. Почему один? Испанский помощник (Рауль Рианчо – прим. ред.) изначально не выглядел верным соратником Массимо. Недаром в итоге он в первом же интервью для вашей прессы – после своего назначения исполняющим обязанности в «Спартаке» – признался, что с радостью дал на это согласие клубу с самого начала!

Нет, ты можешь, конечно, думать об этом, быть амбициозным человеком, да ради бога, но зачем озвучивать всем свое заветное желание, когда кресло главного тренера еще не остыло?! Получается, что ты шел к Каррере с четкой мыслью сменить его и не скрываешь этого? Какой же ты тогда помощник?! Это я к тому, что в этом сезоне Массимо объективно пришлось очень трудно. Уверен, Джанлука Риомми помогал ему как мог, но он все-таки тренер вратарей, а это особая работа. В итоге Джанлука тоже покинул «Спартак», как и Диего Мантовани. Оба они пришли в команду до Массимо, но клуб решил провести полное обновление тренерского состава. Это право клуба, право его хозяина, ну, а работу нового штаба, как и всегда, определит только одна вещь – результат.

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