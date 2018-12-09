РПЛ. «Динамо» забило четыре безответных гола «Уралу»

В матче 17-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле разгромило «Урал» (4:0). Голом и двумя результативными передачами отметился Евгений Луценко.

Московский клуб набрал 20 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Урал» – восьмой.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Жоаозиньо, 12; 2:0 – Луценко, 44; 3:0 – Тетте, 61; 4:0 – Козлов, 72.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Рауш (Морозов, 76), Черных, Тетте, Луценко (Марков, 67).

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль (Егорычев, 68), Эль Кабир (Араторе, 77), Ильин (Панюков, 66).

Предупреждения: Жоаозиньо, 81 – Брызгалов, 39; Ильин, 41.

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