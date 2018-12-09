Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РПЛ. «Динамо» забило четыре безответных гола «Уралу»

    В матче 17-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле разгромило «Урал» (4:0). Голом и двумя результативными передачами отметился Евгений Луценко.

    Московский клуб набрал 20 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Урал» – восьмой.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жоаозиньо, 12; 2:0 – Луценко, 44; 3:0 – Тетте, 61; 4:0 – Козлов, 72.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Рауш (Морозов, 76), Черных, Тетте, Луценко (Марков, 67).

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль (Егорычев, 68), Эль Кабир (Араторе, 77), Ильин (Панюков, 66).

    Предупреждения: Жоаозиньо, 81 – Брызгалов, 39; Ильин, 41.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2018 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11602

      alex1951 9 декабря 2018, 19:41

      Динамо !
      Спасибо родная!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 9 декабря 2018, 18:55

      Ну вот могут же когда хотят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      tehno 9 декабря 2018, 17:45

      Что бы не говорили эта победа должна придать уверенность и мотивацию, очень красиво сыграли, но ведь можно же ИГРАТЬ, стабильности Динамо и успехов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      A DRON 9 декабря 2018, 16:56

      Динамо красавцы!!! заслуженно)) жаль что так редко... будем надеяться что оставшиеся игры будут не чуть хуже!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 декабря 2018, 16:32

      Даже с учётом того, что "Урал" меньше отдыхал и команда функционально выглядела уставшей, счёт неожиданный. Могли и больше пропустить. Такой календарь не все могут у нас выдерживать. А тем более, играя при такой погоде...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11602

      alex1951 > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 19:39

      спасибо родной....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 декабря 2018, 21:46

      Лёша, поздравляю с убедительной победой. А наши опять "обзырянились", только теперь уже дома. Если ещё раз увижу эту расстановку и состав с ЦЗ Анюковым, до конца сезона не будут смотреть Зенит. Не хочу взрывать свой мозг этой..., нет , блин, приличного слова...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11602

      alex1951 > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 23:19

      Как я тебя понимаю...
      Правда наши с тобой мечты ,кардинально отличаются ,
      Нас украшает скромность ,для вас же это смерть)))
      Насчет ,,приличных слов,, - лепи ,мои уши все выдержат )))
      А у Зенита ,похоже ,батарейки сели ....
      А чего им : В плей офф ЛЕ прошли,в Чемпе лидеры - можно и расслабиться,,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 декабря 2018, 23:23

      Да я уже не реагирую на подобную игру и результат, это меня не удивляет уже 4-й год. Меняются тренеры , игроки, а игра всё та же. позиционная возня мячом с поперечными передачами и назад. А тут ещё надумал играть с 3-мя ЦЗ один из которых Анюков. Ну так и получите. У Курбана и вышедшие пацаны играют.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11602

      alex1951 > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 23:28

      Не заводись....они того не стоят.....передохнем до весны ,
      лучше о себе любимых и близких позаботимся,это приятнее.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 декабря 2018, 23:32

      Да я спокоен как сфинкс, хиллари требовать от второразрядников, чтобы они играли как мастера спорта. Я больше по психовал в матче женских сборных Сербия- Россия по гандболу. Там тоже столько ошибок и спешки девчонки допускали. Но там тренеру легче управлять игрой и делать замены по ходу матча, подсказывать и брать тайм-аут для накачки.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11602

      alex1951 > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 23:43

      Ясненько. Давай до завтра.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 декабря 2018, 23:44

      До завтра, спокойной ночи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29412

      JTherry 9 декабря 2018, 16:26

      вымотанный Урал разгромить даже динаме под силу))) это Иванов создал "тепличные условия" в Урале, не смог мотивировать игроков "не пьющих и не курящих" через 3 дня восстановиться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 9 декабря 2018, 16:26

      Заголовок : Спартак подарил победу Динамо над Уралом)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 16:09

      Динамо с победой!!! Отличный матч ,успехов в дальнейшем.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11602

      alex1951 > zigbert 9 декабря 2018, 23:23

      Спасибо, Саш ....
      Тебе и команде - полной и безоговорочной стабилизации ,положительных эмоции!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > alex1951 10 декабря 2018, 09:16

      Спасибо Леш! Еще раз с замечательной победой. А тебе здоровья и успехов!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 9 декабря 2018, 15:57

      Второй гол-шедевр.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 9 декабря 2018, 15:54

      Пусть Динамо даст мастер-класс Спартаку, как играть против Урала и тем более, как не сдохнуть после 60й минуты

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +886

      kolyma999 > Skull_Boy 9 декабря 2018, 15:57

      Динамо уже дало,было1-2

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > Skull_Boy 9 декабря 2018, 16:14

      Мастер -класс Спартаку сейчас необходим. Но справедливости ради Спартак измотал Урал в матче на кубок.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29412

      JTherry > Skull_Boy 9 декабря 2018, 16:30

      поиграло бы дынамо через два дня на третий, посмотрел бы я, какой мастер-класс выдал бы Хохлов))) орал бы благим матом почище своего бывшего наставника Семина, что ему календарь неправильно составили...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 