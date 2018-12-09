«Арсенал» зимой может продать Озила за 25 миллионов. Немцем интересуется «Интер»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил во время зимнего трансферного окна может покинуть команду. По информации Mirror, лондонский клуб готов продать 30-летнего немца за 25 миллионов фунтов стерлингов.

На хавбека претендует «Интер». На этой неделе представители игрока встречались с руководством миланской команды.

Ранее сообщалось, что Озил может покинуть «Арсенал» из-за проблем во взаимоотношениях с главным тренером Унаи Эмери.

В этом сезоне немец провел в АПЛ 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.