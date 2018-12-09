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    • «Арсенал» зимой может продать Озила за 25 миллионов. Немцем интересуется «Интер»

    «Арсенал» зимой может продать Озила за 25 миллионов. Немцем интересуется «Интер»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил во время зимнего трансферного окна может покинуть команду. По информации Mirror, лондонский клуб готов продать 30-летнего немца за 25 миллионов фунтов стерлингов.

    На хавбека претендует «Интер». На этой неделе представители игрока встречались с руководством миланской команды.

    Ранее сообщалось, что Озил может покинуть «Арсенал» из-за проблем во взаимоотношениях с главным тренером Унаи Эмери.

    В этом сезоне немец провел в АПЛ 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Mirror

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    09.12.2018 15:12
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