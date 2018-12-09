Аленичев: «Полностью поддерживаю внедрение VAR в РПЛ. Это пойдет на пользу всему нашему футболу»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев положительно относится к внедрению системы VAR в РПЛ.

«VAR я поддерживаю полностью. Эта система пойдет на пользу всему нашему футболу, потому что судьи тоже люди и могут ошибаться. Бывает, что ошибка арбитра влияет на результат, и не хотелось бы, чтобы такие ошибки были во второй половине сезона. Чем быстрее мы введем эту систему, тем будет лучше», – сказал Аленичев.

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