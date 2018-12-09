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    • Аленичев: «Полностью поддерживаю внедрение VAR в РПЛ. Это пойдет на пользу всему нашему футболу»

    Аленичев: «Полностью поддерживаю внедрение VAR в РПЛ. Это пойдет на пользу всему нашему футболу»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев положительно относится к внедрению системы VAR в РПЛ.

    «VAR я поддерживаю полностью. Эта система пойдет на пользу всему нашему футболу, потому что судьи тоже люди и могут ошибаться. Бывает, что ошибка арбитра влияет на результат, и не хотелось бы, чтобы такие ошибки были во второй половине сезона. Чем быстрее мы введем эту систему, тем будет лучше», – сказал Аленичев.

    РФС предложил РПЛ и клубам лиги установить VAR за свой счет

    Гендиректор «Арсенала»: «9-10 миллионов за установку VAR – это подъемная сумма для любого клуба РПЛ»

    Источник: «Р-Спорт»

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    09.12.2018 15:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 декабря 2018, 22:55

      Тебе ли о ВАРеве говорить??? Мёртвому припарка! Других проблем нет???

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 9 декабря 2018, 21:24

      Быстрей вводите, а то судьи обнаглели вконец.

      2
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      Рейтинг: +4951

      polt 9 декабря 2018, 21:09

      Конечно пойдет на пользу, учитывая продажность и уровень судейства наших арбитров.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 9 декабря 2018, 18:16

      Еще бы в РФС это понимали.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 17:47

      А как же иначе. Ждать осталось не долго.

      1
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 9 декабря 2018, 16:02

      Безбородов и Карасев останутся без денег.

      2
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