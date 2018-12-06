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    • Гендиректор «Арсенала»: «9-10 миллионов за установку VAR – это подъемная сумма для любого клуба РПЛ»

    Гендиректор «Арсенала»: «9-10 миллионов за установку VAR – это подъемная сумма для любого клуба РПЛ»

    Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал решение РПЛ об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России.

    Все клубы на собрании Премьер-лиги проголосовали за внедрение VAR в Премьер-лиге.

    – Совет лиги решил, что все клубы должны будут установить на своих стадионах VAR почти в принудительном порядке.

    – Не сказал бы, что в принудительном. Все клубы проголосовали единогласно за внедрение VAR.

    – 10 миллионов рублей на ее установку – существенная сумма для «Арсенала»?

    – Думаю, сумма в районе 9-10 миллионов подъемная для любого клуба Премьер-лиги. Мы потеряем больше, если не установим VAR.

    Источник: «Советский Спорт»

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    06.12.2018 16:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 6 декабря 2018, 21:59

      Не хрена сколько стоит камеры и маниторы у них, наверно в 4к показывать будет а может все 8к)))

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 декабря 2018, 20:40

      Конечно.А сколько отмыть можно под это дело! Это на зарплату персоналу и футболистам денег нет у трети клубов РПЛ.Иначе откуда бы задержки по два-три( и больше) месяцев?

      0
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 6 декабря 2018, 18:46

      Зачем он, с таким регламентом его использования, наказать Зенит и "бабло" у вас не получится, судья посмотрит на экран сделает руками квадрат и покажет что всё путём, как он и говорил, не старайтесь...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +567

      LAY394 6 декабря 2018, 18:45

      когда клубы перестанут платить игрокам из гос бюджета а сами зарабатывать и вар будет не подьемным

      -1
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      Рейтинг: +12181

      BRO_football 6 декабря 2018, 18:19

      Ты это Анжи скажи, у которых сейчас каждая копейка на счету.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 декабря 2018, 18:16

      Уж скорей бы установили -- судейский безпридел достал -- и постоянная вонь на эту тему !!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 18:11

      10 миллионов рублей? А раньше говорили 1 млн евров. Вот на сколько наши клубы чиновнички хотели ободрать! А я вам скажу, что система и 1 млн. руб не стоит. Так что еще поживятся, но не так нагло.

      2
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 6 декабря 2018, 17:46

      Стадионы как Арсенала, так Енисея и Уфц не предназначены для VAR и как мне интересно они там камеру паук разместят, которая как раз и фокусирует весь момент чуть ли не с 3х сторон

      4
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Skull_Boy 6 декабря 2018, 21:05

      В Итальянской Серии А значительная часть стадионов старого образца с широкой площадью, некоторые и без крыш над трибунами, тем не менее там VAR третий год успешно используется.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 6 декабря 2018, 16:51

      Анжи, Енисей, Оренбург думаю с этим не согласятся, а РФС свободно может помочь этим клубам установить VAR, просто деньги от штрафов клубов потратить на это, а не класть в карман их и платить за чемпионство смешные 10 млн...

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      Рейтинг: +4127

      Kollljan 6 декабря 2018, 16:46

      9 -10 миллионов чего?

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      Рейтинг: +1416

      Hoahin > Kollljan 6 декабря 2018, 16:48

      рублей, статью то внимательней прочитай

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      Рейтинг: +4127

      Kollljan > Hoahin 6 декабря 2018, 19:05

      Маловато будет. Маловато!

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