Гендиректор «Арсенала»: «9-10 миллионов за установку VAR – это подъемная сумма для любого клуба РПЛ»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал решение РПЛ об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России.

Все клубы на собрании Премьер-лиги проголосовали за внедрение VAR в Премьер-лиге.

– Совет лиги решил, что все клубы должны будут установить на своих стадионах VAR почти в принудительном порядке.

– Не сказал бы, что в принудительном. Все клубы проголосовали единогласно за внедрение VAR.

– 10 миллионов рублей на ее установку – существенная сумма для «Арсенала»?

– Думаю, сумма в районе 9-10 миллионов подъемная для любого клуба Премьер-лиги. Мы потеряем больше, если не установим VAR.