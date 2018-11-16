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    РФС предложил РПЛ и клубам лиги установить VAR за свой счет 

    Максим Рогачев, советник президента РФС по правовым вопросам, направил письмо в РПЛ с предложениями о внедрении системы VAR.

    Текст приводит «Спорт-Экспресс». Некоторые предложения из письма:

    • РФС возьмет обязательства по запуску проекта VAR к решающим матчам Кубка России и стыковым матчам между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2018/19. На этом этапе проекта будут заключены договоры с интегратором и технологическим провайдером проекта (общее обеспечение проекта, обеспечение помещением, оборудованием, программным комплексом), подготовку судей и технического персонала, для работы с VAR.
    • На втором этапе проекта сообщается о проведении РФС и РПЛ действий по внедрению системы VAR в РПЛ в сезоне-2019/20.
    • Подготовительный этап (ноябрь 2018-июль 2019) будет профинансирован РФС за счет части отчислений букмекерских контор в пользу РФС.
    • Премьер-лига должна не позднее февраля 2019 года выбрать вариант технологического обеспечения системы VAR, определить провайдера проекта, установить план закупки и монтажа оборудования на каждом стадионе РПЛ.
    • РФС особо обратил внимание на то, что этот этап внедрения VAR осуществляется РПЛ и клубами самостоятельно и за свой счет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2018 21:19
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 ноября 2018, 14:57

      зин а деньги где? анжи наверное всем поставит записывайтесь заранее

      0
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      Рейтинг: +474

      Vratarь 17 ноября 2018, 13:00

      Постновление: "Я придумал - вы оплачивайте". Салтыков-Щедрин какой-то, а не РФС

      1
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      Рейтинг: +380

      Гуус 17 ноября 2018, 12:30

      Знаете мне вот интересно а куда уходят деньги от штрафоВ игроков за неспортивоное поведение, КЛУБОВ ЗА ФАНАТОВ, ТРЕНЕРОВ И.Т.Д
      Куда? В чьи Мутковские карманы??

      PS: и вообще я предлагаю пусть кокорин и мамаев за свой счет скинутся и купят всю систему VAR!
      И тогда пусть спокойно выходят и играют дальше в футбол как ни в чем не бывало..

      1
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > Гуус 17 ноября 2018, 19:53

      какие карманы? ты о чём?
      там штрафы-то копеечные... Как ни глянешь 30 тыс.. 70тыс. Максимум 150 000.
      На эти деньги VAR не введёшь

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 11:20

      РФС всегда любит декларировать а как дойдет до дела ,отходят в сторонку.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 17 ноября 2018, 07:42

      Конечно,штука полезная(временами),но не упадёт ли,накал страстей?! Кстати,а не будет ли,потом нытья о том,что надо,как в хоккее,"чистое " время учитывать?! Ведь,на VAR,будет уходить время ...)

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ruryu 17 ноября 2018, 09:09

      Левый заработок у судей точно упадёт.На ЧМ всё же прошло гладко,самое главное ,что футбол станет честнее.Ведь предвзятое судейство,договорняки убивают зрительский интерес к футболу.

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 ноября 2018, 03:53

      Как всё сложно! Каждому судье выдать по планшету. Пусть смотрит повторы по матч-премьеру в прямом эфире, как все телезрители. Там всё хорошо видно ) И никаких затрат

      3
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > APchelov 17 ноября 2018, 16:38

      Гениально))))

      -1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 17 ноября 2018, 01:24

      ВАР обязательно надо, и за счет РФС !!!!!!! зачем тогда ЧМ с ВАР проводили?

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мы ЦСКА 17 ноября 2018, 09:11

      За счёт клубов предполагается ,что будет меньше воровства,помним как томографы по тройной цене закупали централизовано.

      1
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      Рейтинг: +842

      vovan55 17 ноября 2018, 01:00

      а что чинуши бюджет уже распилили?...опять не хватает...сокращать их на половину, оставшимся - прожиточный минимум, ну и ладно - бесплатные талоны в думскую столовую...

      6
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 ноября 2018, 00:47

      Анжи на суп нет денег но на VAR найдут

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 ноября 2018, 00:47

      Вот халявщики! Сидят на шее у нашего футбола. Пользы от РФС - ноль, один вред.

      5
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