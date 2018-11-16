РФС предложил РПЛ и клубам лиги установить VAR за свой счет 

Максим Рогачев, советник президента РФС по правовым вопросам, направил письмо в РПЛ с предложениями о внедрении системы VAR.

Текст приводит «Спорт-Экспресс». Некоторые предложения из письма:

РФС возьмет обязательства по запуску проекта VAR к решающим матчам Кубка России и стыковым матчам между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2018/19 . На этом этапе проекта будут заключены договоры с интегратором и технологическим провайдером проекта (общее обеспечение проекта, обеспечение помещением, оборудованием, программным комплексом), подготовку судей и технического персонала, для работы с VAR.

На втором этапе проекта сообщается о проведении РФС и РПЛ действий по внедрению системы VAR в РПЛ в сезоне-2019/20 .

Подготовительный этап (ноябрь 2018-июль 2019) будет профинансирован РФС за счет части отчислений букмекерских контор в пользу РФС.

Премьер-лига должна не позднее февраля 2019 года выбрать вариант технологического обеспечения системы VAR, определить провайдера проекта, установить план закупки и монтажа оборудования на каждом стадионе РПЛ .