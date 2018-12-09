Василий Березуцкий: «ЦСКА предлагал нам с братом тренировать детей. Мы к такому не готовы»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что московский клуб сделал ему и брату Алексею предложение тренировать детей в школе. Братья отказались.

– А ЦСКА вам делал предложение?

– Да, ЦСКА нам предлагал тренировать детей в школе. А я считаю, что это абсолютно другая работа. Она гораздо сложнее, ответственнее. Ведь тебе приходится обучать детей, быть прежде всего педагогом, учителем, а не футболистом. Нужно специальное образование. Это гораздо сложнее, чем работать с 20-летними игроками, которые уже всему обучены. После долгих лет в профессиональном футболе тяжело сразу перестроиться на работу с детьми. Я вот сужу по своему отцу, который именно педагог. Он очень терпеливый, может объяснять по 300 раз. Мы с Лешей пока к такому не готовы.

Поэтому с братом решили поехать в Голландию. Для нас это станет огромным, неоценимым опытом. Выучим английский. Это в любом случае развитие! Посмотрим на другой быт, культуру, как там устроен футбол. Поиграть за рубежом, в европейском чемпионате, нам не довелось. Что ж, попробуем потренировать, поработать, что называется, с чистого листа.

Василий Березуцкий: «Получили с братом предложение от Слуцкого поработать в «Витессе»