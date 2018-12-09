Глава «Крыльев Советов»: «Толкнув подающего мячи, игрок «Ростова» Сигурдссон поступил по-свински»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин оценил поведение защитника «Ростова» Рагнара Сигурдссона в очном матче между командами в 17 туре РПЛ (1:0). Исландец оттолкнул мальчика, подающего мячи, за что был удален.

«Безусловно, с точки зрения судейства матч был непростым для Сергея Карасева. Меня в этой ситуации поражает не красная карточка Сергея Корниленко, а поведение Сигурдссона в отношении этого мальчишки, который мечтал всю жизнь подавать мячи.

Это свинское отношение, когда ты ребенка отталкиваешь. Считаю, это стопроцентная красная карточка, не понимаю, почему у «Ростова» столько истерики, меня очень задел этот эпизод», – сказал Шляхтин ТАСС.

Самарцы лишь засчет дополнительных показателей идут выше зоны переходных матчей.

4 удаления и самая смешная симуляция. Так начался последний тур года в РПЛ