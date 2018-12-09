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    • Глава «Крыльев Советов»: «Толкнув подающего мячи, игрок «Ростова» Сигурдссон поступил по-свински»

    Глава «Крыльев Советов»: «Толкнув подающего мячи, игрок «Ростова» Сигурдссон поступил по-свински»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин оценил поведение защитника «Ростова» Рагнара Сигурдссона в очном матче между командами в 17 туре РПЛ (1:0). Исландец оттолкнул мальчика, подающего мячи, за что был удален.

    «Безусловно, с точки зрения судейства матч был непростым для Сергея Карасева. Меня в этой ситуации поражает не красная карточка Сергея Корниленко, а поведение Сигурдссона в отношении этого мальчишки, который мечтал всю жизнь подавать мячи.

    Это свинское отношение, когда ты ребенка отталкиваешь. Считаю, это стопроцентная красная карточка, не понимаю, почему у «Ростова» столько истерики, меня очень задел этот эпизод», – сказал Шляхтин ТАСС.

    Самарцы лишь засчет дополнительных показателей идут выше зоны переходных матчей.

    4 удаления и самая смешная симуляция. Так начался последний тур года в РПЛ

    Источник: ТАСС

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    09.12.2018 08:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 декабря 2018, 14:05

      По- свински поступала команда Крылья Советов, всячески затягивая время и драку спровоцировали для этого.

      0
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      Рейтинг: +48

      eddo23 9 декабря 2018, 18:00

      тупой урод с недоразвитостью дал комет того уровня...... шваль....помойная...

      0
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 9 декабря 2018, 13:56

      крысы ох...уели

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 9 декабря 2018, 12:20

      Мы все прекрасно знаем , что мальчиков подающих мячи учат и тренеры , и руководство клубов как можно медленно подавать мяч в игру когда это выгодно одной из команд. Это беда наших мальчишек, их с детства учат врать, химичить в спорте , мол- цель оправдывает средства.

      2
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      Рейтинг: +11

      valerich 9 декабря 2018, 12:10

      Календарь,судьи,мальчики....все просто сговорились,как тут станешь чемпионом в таком чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 9 декабря 2018, 11:33

      Мечтал подавать мячи )))

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 9 декабря 2018, 10:41

      Пусть Шляхтин сам подает мячи. Он большой, его не тронут. (А время затягивать нехорошо)

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 декабря 2018, 09:15

      А вы научите подавать мячи сопернику также как своим игрокам и быстро, независимо от счета! А то и дети, подающие мячи, затягивают продолжение игры, чем провоцируют проигрывающие команды!

      7
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      Рейтинг: +10

      Miha63rus > Serjoga 9 декабря 2018, 23:15

      Посмотри эпизод повнимательнее. Мальчик вообще не при чем

      0
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