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    Ротенберг выбыл на полгода

    Ранее «Бомбардир» писал, что защитник «Локомотива» Борис Ротенберг получил разрыв крестообразных связок колена. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин сообщил, что восстановление займет 6-7 месяцев.

    Таким образом, в текущем сезоне футболист больше не сыграет. Травму игрок получил в матче 1/4 финала Кубка России против «Рубина» (1:0).

    В этом сезоне россиянин принял участие в пяти матчах железнодорожников во всех турнирах. При этом в РПЛ он провел на поле всего девять минут, а в Лиге чемпионов – две.

    Источник: Sport24

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    09.12.2018 07:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 декабря 2018, 19:03

      Конечно здоровья . А так я бы не сказал что это какая то большая потеря для ЛОКО .

      0
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      Рейтинг: +288

      Cнег 9 декабря 2018, 13:28

      Если кресты на ровном месте: либо ты судьбу нагнул< либо твои родственники...

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 декабря 2018, 12:18

      Интересно, может после этого Боря наконец-то поймет, что футбол - это не его? А так - здоровья ему конечно

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      Рейтинг: +261

      salexeich 9 декабря 2018, 12:16

      К сожалению, это самая распространённая тяжёлая травма. После неё карьера любого футболиста идёт на спад.

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 9 декабря 2018, 10:04

      вот это потеря! что был, что нет его, поф...

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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 9 декабря 2018, 09:05

      Эта новость для кого???Очевидно селекционеры Барсы,Баварии,МанСити,Реала,Юве шокированы и явно пребывают в глубоком ступоре от этого известия,я так думаю!!!

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