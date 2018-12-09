Ротенберг выбыл на полгода

Ранее «Бомбардир» писал, что защитник «Локомотива» Борис Ротенберг получил разрыв крестообразных связок колена. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин сообщил, что восстановление займет 6-7 месяцев.

Таким образом, в текущем сезоне футболист больше не сыграет. Травму игрок получил в матче 1/4 финала Кубка России против «Рубина» (1:0).

В этом сезоне россиянин принял участие в пяти матчах железнодорожников во всех турнирах. При этом в РПЛ он провел на поле всего девять минут, а в Лиге чемпионов – две.