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    • «Локомотив» подтвердил разрыв крестообразной связки у Ротенберга

    «Локомотив» подтвердил разрыв крестообразной связки у Ротенберга

    В «Локомотиве» подтвердили, что защитник Борис Ротенберг порвал крестообразную связку колена.

    32-летний футболист получил травму в среду в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Рубином» (1:0). 31 октября россиянин впервые с 2015 года провел полную игру.

    «Сегодня Борису Ротенбергу было проведено обследование, по результатам которого диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Завтра Борису предстоит операция. О сроках реабилитации будет известно позднее.

    Здоровья, Боря!» – говорится в сообщении в твиттере «Локомотива».

    В этом сезоне россиянин принял участие в пяти матчах железнодорожников во всех турнирах. При этом в РПЛ он провел на поле всего девять минут, а в Лиге чемпионов – две.

    Источник: Пресс-служба «Локомотива»

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    06.12.2018 18:57
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1586

      srg38 8 декабря 2018, 13:16

      Ужасная потеря.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 7 декабря 2018, 19:49

      Конец победой эпохи Локо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 7 декабря 2018, 05:54

      Кресты - это надолго (( тяжело придется без сильного игрока, по сути его никто заменить не сможет. Скорейшего выздоровления!

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 7 декабря 2018, 00:16

      Ротенберг - легенда, вы просто не шарите.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Паровозик88 6 декабря 2018, 23:28

      Ротенберг - это наше ВСЁ)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот 6 декабря 2018, 22:11

      Здоровья Легенде #28!

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 декабря 2018, 21:15

      чёт я не припомню где он раньше был в динамо особо то не светился?????? шито белыми нитками

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 декабря 2018, 20:56

      Боре Ротенберге-здоровья,его отцу и дяде-новых госконтрактов,"выигранных в честной подковёрной борьбе",а "Локо"-новых игроков с "маолоизвестными фамилиями",способными своим одним присутствием приносить хотя бы финансовую пользу.Эх,почему сын Медведева не играет в футбол???

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Агасфер 6 декабря 2018, 22:32

      Бывший вратарь Ростова Медведев случайно не бастард нашего премьер министра? ))))

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > WhiteEgon 6 декабря 2018, 23:19

      Медведей у нас много,но породы разные. Ростовский-гризли,а московский-гималайский.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 декабря 2018, 20:56

      Как я не заметил этот громкий трансфер из Динамо в Локомотив(
      Серьезно думал он в Динамо.
      А так Конечно же скорейшего выздоровления!

      0
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      Рейтинг: +381

      Portoz 6 декабря 2018, 20:45

      как же без такого игрока,локомотив теперь будет

      2
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