«Локомотив» подтвердил разрыв крестообразной связки у Ротенберга

В «Локомотиве» подтвердили, что защитник Борис Ротенберг порвал крестообразную связку колена.

32-летний футболист получил травму в среду в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Рубином» (1:0). 31 октября россиянин впервые с 2015 года провел полную игру.

«Сегодня Борису Ротенбергу было проведено обследование, по результатам которого диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Завтра Борису предстоит операция. О сроках реабилитации будет известно позднее.

Здоровья, Боря!» – говорится в сообщении в твиттере «Локомотива».

В этом сезоне россиянин принял участие в пяти матчах железнодорожников во всех турнирах. При этом в РПЛ он провел на поле всего девять минут, а в Лиге чемпионов – две.